Минобороны Абхазии об экзаменах в военные вузы России: не всех устроили результаты

Как проходит отбор абитуриентов для поступления в военные вузы России, какие требования предъявляют к кандидатам, в интервью на радио Sputnik рассказал начальник пресс-службы Министерства обороны Абхазии Роланд Джоджуа.

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По итогам всех испытаний граждане Абхазии будут учиться в военных вузах России, расположенных в различных местах, начиная от Москвы и до Благовещенска, сказал в интервью на радио Sputnik начальник пресс-службы Министерства обороны Абхазии Роланд Джоджуа.

Как поступить в военный вуз в России

Начальник пресс-службы Минобороны сообщил, что в мае этого года министр обороны подписал приказ о создании комиссии по отбору кандидатов в курсанты военных учебных заведений Российской Федерации.

"После подписания приказа в целях качественного отбора кандидатов была сформирована приемная комиссия, в которую также вхожу и я", — добавил он.

Для обучения в российских вузах были обозначены предъявляемые к кандидатам требования, сообщил Джоджуа.

"В военные учебные заведения Российской Федерации имеют право поступать граждане Республики Абхазия, это лица мужского и женского пола, имеющие гражданство России и заграничный паспорт РФ. Также это должны быть люди, имеющие законченное полное среднее, общее или среднее профессиональное образование, годные по состоянию здоровья к поступлению в военное учебное заведение", — подчеркнул Джоджуа.

Обучаться в российских военных учебных заведениях могут люди, не проходившие военную службу, уже прошедшие, а также граждане, проходящие службу по истечении первой половины срока службы. Возраст кандидатов должен быть от 17 до 22 лет.

"В этом году для поступления в российские военные вузы в Минобороны было направлено 83 заявки. Они написали свои заявления в адрес министра обороны, министр утвердил все заявления, после чего кандидаты собрали необходимый перечень документов. 27 июня мы приступили к вступительным испытаниям", — рассказал начальник пресс-службы Минобороны.

Среди желающих поступить в российские вузы большинство юношей, девушек намного меньше, отметил он.

"Это связано с тем, что большинство военных специальностей не предназначено для девушек. Касательно таких специальностей, как юриспруденция, медицина, там девочки наравне с ребятами. Что касается сугубо военных специальностей, то там в основном ребята", — подчеркнул Джоджуа.

Профессиональный отбор кандидатов включает в себя психологический отбор, оценку уровня физической подготовки, также оценивается уровень общей образовательной подготовленности.

"Затем кандидаты допускались к экзамену по русскому языку. Все экзамены проводятся на базе Минобороны Республики Абхазия, перед экзаменами приемная комиссия встретилась со всеми родителями кандидатов на поступление, а также с самими кандидатами", — отметил начальник пресс-службы Минобороны.

Остались не все

После первого экзамена по русскому языку (диктант) из 83 кандидатов к следующему испытанию были допущены 40 кандидатов на поступление в военные вузы России.

"Люди были недовольны, они собрались у Минобороны, мы сказали, что копии работ у них на руках, что если у кого-то есть желание ознакомиться с оригиналом, то они могут это сделать, кроме того, желающие могут подать на апелляцию. Около десяти человек ознакомились с работами, но после ознакомления решили не подавать на апелляцию", — сказал он.

Далее проходили испытания на выявление уровня физической подготовки кандидатов на поступление в военные вузы России.

"Часть испытаний по физической подготовке проходила на базе Минобороны Абхазии, часть — на Республиканском стадионе. Испытания сдавались по нескольким нормативам — подтягивание, бег на сто метров и бег на три тысячи метров. У девочек был комплекс силовых упражнений, бег на сто метров и бег на тысячу метров", — заметил Джоджуа.

На экзамене по физической подготовке присутствовали ведущие специалисты Минобразования и Минобороны.

"Мы основывались на их заключениях. Допуск к следующему экзамену осуществлялся с учетом всех трех сданных дисциплин. Что касается психологического отбора, специалист по психологическому тестированию проводил отбор, он давал рекомендации. После прохождения психологического тестирования были и те, кто не был рекомендован для учебы", — сказал он.

Для того, чтобы не основываться только на рекомендациях психолога, Минобороны обратилось к начальнику военного госпиталя и начальнику медицинской службы.

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"Соответственно они были допущены к сдаче других вступительных экзаменов, и в процессе сдачи они также должны были получить заключение квалифицированного медицинского работника о том, что они могут обучаться в военных учебных заведениях России. После получения заключения мы сверяли идентичность принятых рекомендаций психолога и заключения медицинского работника. Если после этого они не были рекомендованы, то тогда мы вынуждены были бы отказать в обучении", — подчеркнул Роланд Джоджуа.

Перед заключительным экзаменом по истории Абхазии кандидаты на поступление в российские вузы сдавали испытание по математике, на которое были допущены уже 33 человека из 40.

Согласно Соглашению между Абхазией и Россией, с 2010 года ежегодно Министерство обороны Абхазии направляет курсантов в военные учебные заведения России.

"Очень много ребят успешно окончили военные учебные заведения в России, приехали в Абхазию, продолжают служить в армии, многие из них занимают руководящие должности", — заметил Роланд Джоджуа.

Ежегодно от 70 до 80 человек изъявляют желание поступить в военные вузы Российской Федерации, подчеркнул начальник пресс-службы Минобороны Абхазии.

Кандидаты на поступление в российские вузы 14 июля будут сдавать последний экзамен по истории Абхазии. Положительно сдавшие все экзамены пройдут в Абхазии подготовку, примут присягу и после этого поедут учиться в Россию.