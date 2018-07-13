13 июля 1993 года: на Шромском участке Гумистинского фронта продолжались бои

Из газеты "Республика Абхазия". Оперативная сводка Министерства Обороны Республики Абхазия:

"13 июля, на Шромском участке Гумистинского фронта продолжались бои. Противник вел интенсивный артогонь по населенным пунктам Каман, Ахалшени, Шрома. Артиллерия Абхазских Вооруженных Сил вела ответный огонь по скоплениям живой силы и техники в районе Нижний Каман, Цугуровки. В 19.00 час. авиация грузинских ВВС в составе 2-х самолетов СУ–25 нанесла бомбово-штурмовой удар по населенным пунктам Шрома. ПВО абхазской армии сбила один самолет ВВС Грузии. Летчик погиб. Среди бойцов Вооруженных Сил Республики Абхазия есть убитые и раненые. На Восточном фронте шли интенсивные позиционные перестрелки в районе села Лабра. Утром 13 июля, авиация противника нанесла бомбово-штурмовой удар по г. Ткуарчал и позициям Вооруженных Сил Республики Абхазия у населенного пункта Лабра. Среди мирного населения убито 8, ранено 13 человек. Среди них женщины и старики. Сообщение средств массовой информации Грузии о том, что грузинские войска контролируют населенный пункт Лабра, не соответствует действительности".

Совещание в Сочи

13 июля на совещании глав исполнительной власти республик, краев, областей Северного Кавказа и Юга России обсуждались меры по ликвидации негативных последствий, которые имеют региональные конфликты в Закавказье. В работе совещания приняли участие председатель Совета национальностей Верховного Совета Российской Федерации Рамазан Абдулатипов, вице-премьер правительства Российской Федерации С. Шахрай, министр безопасности Российской Федерации В. Баранников, министр иностранных дел А. Козырев, председатель ГКЧС Российской Федерации С. Шойгу. Участники встречи обратились к руководству Грузии и Абхазии с призывом незамедлительно прекратить боевые действия.

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