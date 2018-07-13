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Зеленый кузнечик

От зеленого кузнечика обработали 500 гектаров кукурузы в Галском районе

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В Абхазии
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Зеленого кузнечика впервые обнаружили на кукурузных полях Абхазии в начале июня 2018 года, местные жители и администрации районов забили тревогу и стали обрабатывать растения пестицидами.

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. Пятьсот гектаров кукурузных полей в Галском районе обработали пестицидами против зеленого кузнечика, сообщил ведущему радио Sputnik Абхазия замглавы Галского района Тамаз Цвижба.

Зеленый кузнечик
CC0
Полезный и опасный: чем грозит кукурузным полям Абхазии зеленый кузнечик

"Всего за один день после появления зеленого кузнечика в нашем районе эти насекомые нанесли ощутимый ущерб сельскому хозяйству. После того как мы обратились в Министерство сельского хозяйства Абхазии за помощью, нам прислали химикаты, которыми уже обработали 500 гектаров кукурузы", — отметил Цвижба.

Он добавил, что эти химикаты использовались в борьбе с мраморным клопом, и они дают хороший эффект. На этом работы не завершатся, подчеркнул Цвижба.

"Глава нашего района принял решение о том, что администрация будет выплачивать по одной тысяче рублей в день всем жителям, которые помогут в этой работе. Местами химикаты мы используем вручную, местами при помощи техники. Насекомые эти едят сам плод кукурузы и ее листья", — рассказал Цвижба.

По мнению экологов Абхазии, зеленый кузнечик появился в Абхазии давно, но популяция его возросла лишь в 2018 году из-за двухмесячной засухи в восточной части страны.




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