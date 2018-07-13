Список имен на мемориале Парка Славы в Сухуме пополнится

Заседание комиссии по подготовке списка имен погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992 – 1993 годов состоялось в Кабинете Министров Абхазии в пятницу 13 июля.

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. Список на мемориальных плитах в Парке Славы в Сухуме пополнится более чем на 50 имен, сообщает пресс-служба Кабмина Абхазии в пятницу 13 июля.

В обновленных списках будут также данные тех, кто ранее считался без вести пропавшими.

Пресс-служба Кабмина также сообщает, что специальной комиссией были пересмотрены списки Гагрского, Очамчырского, Гудаутского районов. Утвержденные списки погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992 – 1993 годов будут переведены на абхазский язык.

Комиссия создана на основании распоряжения премьер-министра и в соответствии с рекомендациями Государственной комиссии по подготовке мероприятий по празднованию 10-летия Дня Международного признания независимости Республики Абхазия и 25-летия Дня Победы и Независимости Республики Абхазия, созданной Распоряжением Президента Республики Абхазия от 1 ноября 2017 года.