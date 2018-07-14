Привет из прошлого: любовное послание 27-летней давности нашли в горах Абхазии

Астанда Ардзинба, Sputnik
"Моя любимая, здравствуй!" Так начинается письмо, датированное 1991 годом, найденное в бутылке под камнем у озера Мзы. Находку обнаружила туристическая группа во время похода к высокогорному озеру.
"Искали одно, а нашли совершенно другое", — рассказывает экскурсовод и телеоператор Аслан Квеквескири.
Дело в том, что друг Аслана, организатор фототуров и создатель авторских маршрутов Вартан, заложил традицию прятать бутылочку абхазского вина около известных достопримечательностей в горах республики. Обычно туристы, обнаружив находку, делятся этим в социальных сетях. Одну из таких бутылок и искала туристическая группа во главе с экскурсоводом и по совместительству телеоператором Асланом Квеквескири, когда наткнулась на послание из прошлого.
Письмо, написанное 27 лет назад, некий Г. А. адресовал своей любимой, с которой по неизвестным нам причинам оказался разделен.
"Я пришел сюда, чтобы вспомнить о том, как мы с тобой поднимались сюда. Бог его знает, будем мы с тобой еще здесь вместе или нет, но я буду сюда подниматься каждый год, чтобы посидеть здесь, вспомнить и немного погрустить", — сказано в письме.
Из письма мы знаем, что возлюбленную автора звали Асида.
Вот такое письмо 1991года нашли ребята, когда искали спрятанную нами бутылку на озере Мзы. P.S. многие писали что это ради хайпа, но скажу сразу, ничего никто не придумывал, все произошло случайно. #Nash_Sukhum #Абхазия #абхазия2018 #наш_Сухум #фотографабхазия #мзы #горы #отдых #клад #найдибутылкусам
Г.А. и Асида познакомились в 1986 году. Из письма также становится известно, что молодые были связаны романтическими отношениями пять лет, а значит, в 1991 году, когда автор писал письмо, к тому времени прошло немного времени с момента разрыва. Тем не менее Асида уже вышла замуж, о чем Г. А. узнал "совершенно случайно".
"Что ли счастья тебе, любовь моя!" — пишет он.
Через год 8 августа 1992 года автор снова вернулся на озеро Мзы и сделал на обратной стороне послания приписку: "Я помню, люблю, скучаю. Но мешать не буду. Будь спокойна, счастлива".
Если предположить, что на момент знакомства Г.А. и Асиде было двадцать лет, то сегодня им уже около пятидесяти. В письме автор указывает, что на камне, под которым он спрятал бутылку с письмом, указаны их имена, но Аслан Квеквескири их так и не смог найти.
"Я вожу гостей к озеру уже десять лет, и всегда у этого валуна у воды делаю фотографии. А нашел послание только сейчас благодаря задумке с поиском вина. Со мной была семья из подмосковного города Электросталь, которые были потрясены прочитанным", — рассказывает экскурсовод.
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Надо сказать, что вино они так и не нашли. После обнаружения привета из прошлого всем стало не до вина, объяснил Аслан. На вопрос, что собирается делать с письмом, он отвечает, что будет хранить дома, пока не объявится автор или адресат. Об истории Аслан рассказал в социальной сети, и она тут же привлекла внимание как туристов, собирающихся на отдых в Абхазию, так и местных жителей.
Одни призывали отыскать автора, звучали даже предложения подняться к озеру 18 августа, в день, указанный в письме, и дожидаться там автора. Другие просили не раскручивать историю и оставить письмо на месте.
"Вдруг человек еще раз придет туда и не обнаружит его. Не трогайте тайну одной души", — написала одна из подписчиц.
Кто-то предположил, что девушка могла не знать о чувствах автора. Может, это были школьные годы, к озеру поднимались одноклассники, и он выразил свои чувства в письме, пояснили они.
Так или иначе очевидно, что автор пронес трепетную любовь к девушке Асиде через годы. Последняя запись, напомню, датируется 8 августа 1992 годом. А через неделю была война. Как сложилась судьба Г. А. и его возлюбленной остается только гадать.