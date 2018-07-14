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Бутылка с письмом

Привет из прошлого: любовное послание 27-летней давности нашли в горах Абхазии

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В Абхазии
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Группа туристов обнаружила в горах Абхазии письмо о неразделенной любви, написанное в августе 1991 года. В нем неизвестный мужчина обращался к своей возлюбленной по имени Асида.

Астанда Ардзинба, Sputnik

"Моя любимая, здравствуй!" Так начинается письмо, датированное 1991 годом, найденное в бутылке под камнем у озера Мзы. Находку обнаружила туристическая группа во время похода к высокогорному озеру.

"Искали одно, а нашли совершенно другое", — рассказывает экскурсовод и телеоператор Аслан Квеквескири.

Дело в том, что друг Аслана, организатор фототуров и создатель авторских маршрутов Вартан, заложил традицию прятать бутылочку абхазского вина около известных достопримечательностей в горах республики. Обычно туристы, обнаружив находку, делятся этим в социальных сетях. Одну из таких бутылок и искала туристическая группа во главе с экскурсоводом и по совместительству телеоператором Асланом Квеквескири, когда наткнулась на послание из прошлого.

Письмо, написанное 27 лет назад, некий Г. А. адресовал своей любимой, с которой по неизвестным нам причинам оказался разделен.

"Я пришел сюда, чтобы вспомнить о том, как мы с тобой поднимались сюда. Бог его знает, будем мы с тобой еще здесь вместе или нет, но я буду сюда подниматься каждый год, чтобы посидеть здесь, вспомнить и немного погрустить", — сказано в письме.

Из письма мы знаем, что возлюбленную автора звали Асида.

Г.А. и Асида познакомились в 1986 году. Из письма также становится известно, что молодые были связаны романтическими отношениями пять лет, а значит, в 1991 году, когда автор писал письмо, к тому времени прошло немного времени с момента разрыва. Тем не менее Асида уже вышла замуж, о чем Г. А. узнал "совершенно случайно".

"Что ли счастья тебе, любовь моя!" — пишет он.

Бутылка на пляже
© Фото : https://www.pexels.com
"Пиратская почта" в Абхазии: прочесть письмо из бутылки

Через год 8 августа 1992 года автор снова вернулся на озеро Мзы и сделал на обратной стороне послания приписку: "Я помню, люблю, скучаю. Но мешать не буду. Будь спокойна, счастлива".

Если предположить, что на момент знакомства Г.А. и Асиде было двадцать лет, то сегодня им уже около пятидесяти. В письме автор указывает, что на камне, под которым он спрятал бутылку с письмом, указаны их имена, но Аслан Квеквескири их так и не смог найти.

"Я вожу гостей к озеру уже десять лет, и всегда у этого валуна у воды делаю фотографии. А нашел послание только сейчас благодаря задумке с поиском вина. Со мной была семья из подмосковного города Электросталь, которые были потрясены прочитанным", — рассказывает экскурсовод.

Письмо в бутылке: Sputnik дешифровал загадочное послание>>

Надо сказать, что вино они так и не нашли. После обнаружения привета из прошлого всем стало не до вина, объяснил Аслан. На вопрос, что собирается делать с письмом, он отвечает, что будет хранить дома, пока не объявится автор или адресат. Об истории Аслан рассказал в социальной сети, и она тут же привлекла внимание как туристов, собирающихся на отдых в Абхазию, так и местных жителей.

Озеро Мзы.
© Sputnik
"Виртуальная Абхазия": озеро Мзы

Одни призывали отыскать автора, звучали даже предложения подняться к озеру 18 августа, в день, указанный в письме, и дожидаться там автора. Другие просили не раскручивать историю и оставить письмо на месте.

"Вдруг человек еще раз придет туда и не обнаружит его. Не трогайте тайну одной души", — написала одна из подписчиц.

Кто-то предположил, что девушка могла не знать о чувствах автора. Может, это были школьные годы, к озеру поднимались одноклассники, и он выразил свои чувства в письме, пояснили они.

Так или иначе очевидно, что автор пронес трепетную любовь к девушке Асиде через годы. Последняя запись, напомню, датируется 8 августа 1992 годом. А через неделю была война. Как сложилась судьба Г. А. и его возлюбленной остается только гадать.

Теги:
письма, Абхазия



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