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В.Г. Ардзинба

14 июля 1993 года: Ардзинба обратился к начальнику Роскадров

© Фото : с сайта В.Г. Ардзинба
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (334)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

14 июля 1993 года Председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба обратился к начальнику Роскадров  Хасмагомету Бекову.

"Уважаемый Хасмагомет Аллаудинович! В условиях продолжающейся войны выпускники наших школ не имеют возможности проходить обучение в вузах, расположенных на территории республики. В этой связи Верховный Совет Абхазии просит Вас оказать содействие в  выделении шести мест в Северокавказском кадровом центре и двух мест в Московском Государственном социально-политическом институте для абитуриентов из Абхазии", – обратился председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (334)
Теги:
413 дней, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Владислав Ардзинба, Абхазия



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