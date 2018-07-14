14 июля 1993 года: Ардзинба обратился к начальнику Роскадров

14 июля 1993 года Председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба обратился к начальнику Роскадров Хасмагомету Бекову.

"Уважаемый Хасмагомет Аллаудинович! В условиях продолжающейся войны выпускники наших школ не имеют возможности проходить обучение в вузах, расположенных на территории республики. В этой связи Верховный Совет Абхазии просит Вас оказать содействие в выделении шести мест в Северокавказском кадровом центре и двух мест в Московском Государственном социально-политическом институте для абитуриентов из Абхазии", – обратился председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба.

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