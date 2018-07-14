Доплыть до машины: как пользователи соцсетей отреагировали на ливень в Абхазии

После продолжительной засухи в Абхазии наконец-таки пошел дождь. Но стоило немного разогнаться природе, снова затопило. Жители республики сняли на фото и видео улицы Абхазии в воде. Sputnik собрал в одном материале посты о последствиях стихии.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"Доброе утро! Некоторые улицы Сухума затоплены", – начал прямой эфир в Facebook Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

Как отметил в трансляции свидетель происшествия, последствия ливня не велики. И тем не менее, несколько улиц столицы все же затопило.

Как доплыть до машины недоумевала пользователь Facebook из Сухума, которая выложила в сеть фото машин, которые стоят в воде.

скриншот из Фецсбук Как доплыть до машины

К затопленным улицам жителям Абхазии не привыкать. И следующий пост тому подтверждение.

"Как в той песне - здесь моя деревня, здесь мой дом родной)) С этим что-то делать надо! – восклицает Наира Амалиа. – Ей богу сил уж нет на возмущения".

В Гудауте стихия разошлась не на шутку. Свидетель происшествия Саида Габния сняла видео и выложила в интернете с подписью на абхазском: "Что творится? Абгархыку сегодня".

Информационный ресурс Aiaaira.com также выложил видео, сделанное в Гудаутском районе. По кадрам видно, как автомобили передвигаются по наводненной трассе.

Гудаутский район. Публикация от Новости Абхазии (@aiaairacom) 14 Июл 2018 в 4:46 PDT

А Денис Назаренко опубликовал на ютюбе бурлящую грязную реку. И подписал: "Ливневые дожди в Гудаутском районе".