Школьная форма: от национального костюма до современных нарядов

О том, какую форму для школ предлагает дизайнер Мадина Чанба, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Абхазии практически самой обсуждаемой темой последнего месяца стала ученическая форма. Предприниматели и дизайнеры предлагают свои варианты.

Единого стандарта качества школьной формы, как рассказал начальник Госстандарта Гарри Саманба, пока еще нет. И потому родители сами решают, покупать готовую форму или же шить.

© Sputnik Константин Грецов Школьная реФорма: в чем ходить ученикам в Абхазии

Шить не тужить

Многие мамы предпочитают шить школьную форму для детей. Так они сами могут выбрать ткань, да и одежда будет сидеть на ребенке как нужно.

Дизайнер Мадина Чанба ежегодно предлагает свои услуги школьникам и их родителям. Ее девиз – удобство, практичность и красота. Только тогда, уверена она, дети с удовольствием будут носить форму.

В этом году по просьбе Sputnik дизайнер составила эскизы для учеников младших и старших классов.

"В целом у меня девять эскизов. Для девочек до пятого класса – три варианта. Для старшеклассниц – четыре, для мальчиков – два", – объясняет дизайнер.

Ученицам младших классов Мадина Чанба предлагает юбки и жилеты или платья-сарафаны. Под них проще подбирать рубашку или водолазку. Для удобства, считает дизайнер, каждая форма должна быть с карманами.

© Sputnik Сария Кварацхелия Дизайнер Мадина Чанба

"Думаю, девочкам удобнее было бы использовать юбки и жилеты. Так легче было бы менять юбку на новую. Ребенок вырастает, жилетка ему еще может подходить, а вот юбку уже нужно менять. В этом плане уже удобно. Или же платья-сарафанчики. Они почти, как юбки, спереди пришита ткань, как фартук. Под сарафан также можно носить любую рубашку, водолазку или маечку. Такая форма не требует много ткани. И естественно к каждой форме прилагается кармашек", – рассказала она.

Мадина Чанба Эскиз школьной формы

У старшеклассниц выбора побольше: от модных сарафанов до платьев с национальными элементами.

© Sputnik . Артем Житенев Форма раздора: что не устроило родителей одной сухумской школы

"Предлагаю немного стилизованное платье с национальным элементом. Здесь на рукаве имеется национальный элемент, воротничок-стоечка, по две складочки и небольшой кармашек для удобства, чтобы что-то положить. Длина до колен. Это готовое платье. Не нужно под него выбирать рубашку. Воротничок и так будет белым. То есть надела платье и пошла. Здесь все учитывается: вставка белая, а основной фон – темно-синий. Если школе понравится, то мы можем предложить и такое платье. Получается воротничок белый и манжеты белые", – отметила Чанба.

Другой вариант – молодежный – удобное платье с одной встречной складкой. Такой фасон, по словам дизайнера, подойдет и худеньким, и плотненьким.

Полуклассика, ткань средней плотности

"Мальчикам предлагаю брюки — полуклассику, чтобы были без стрелок. Потому что классические брюки носить каждый день немного сложновато мальчикам. И на более теплое время года белые майки, сверху такие легкие пиджаки без подкладки. Подкладка же с подплечниками, а наши дети не любят такие носить, да это и неудобно, – объясняет Мадина Чанба. – На более прохладное время года можно курточки с резиночкой на рукавах. Это немного спортивный стиль. Но их можно носить под белые рубашки, что будет выделять как ученика. И обязательно эмблемы для каждой школы".

Мадина Чанба Эскиз школьной формы

Ткань нужно выбирать средней плотности, так как в Абхазии теплый климат, и суровых зим практически не бывает.

Пошив школьной формы вместе с тканью в среднем обойдется в четыре, четыре с половиной тысячи рублей.

"Мы идем на уступки школьникам. Я использую такую практику: если многодетная семья, мы стараемся уступить по возможности", – добавила Чанба.

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Сертифицированная

Свои варианты уже предлагают и предприниматели. В одном из столичных магазинов завезли ученическую форму на две школы.

"Школы №1 и № 6 города Сухум заказали у нас единую форму для их школ, чтобы все дети ходили в одинаковой форме. Провели собрание, на котором присутствовал школьный родительский комитет, нами были представлены образцы формы, модели, также сделали эскиз эмблемы. Озвучили цены. И показали все дирекции, после их одобрения мы приступили к пошиву форм", – рассказала представитель магазина.

Форма состоит из юбки или брюк, жилета, пиджака галстука. Шьют в России. Имеется сертификат качества. Цена за комплект 4300 рублей. Многодетным семьям магазин делает скидки. Купить форму родители смогут после 20 июля.