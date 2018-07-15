Финальный свисток: как завершился праздник футбола в SputnikFanZone

В воскресенье 15 июля в SputnikFanZone завершился спортивный праздник, длившийся месяц и один день. О том, какое настроение царило в фан-зоне и как болельщики поддерживали команды, читайте в нашем материале.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Все хорошее когда-то заканчивается, несмотря на то, что никто этого не хочет. Окунуться в гущу спортивного накала и почувствовать сопричастность к футбольному празднику в последний день в SputnikFanZone пришло большое количество людей.

Небольшая грусть от того, что футбольное событие завершалось, присутствовала в SputnikFanZone, но вместе с тем, любители футбола были полны радостных ожиданий от заключительного поединка.

© Sputnik / Илона Хварцкия SputnikFanZone

Накал эмоций повышался по мере активности на футбольном поле, выкрики радости и гул разочарования сменяли друг друга. Когда мяч оказывался в опасной близости от ворот, кто-то кричал — "Бей!", а кто-то — "Держите его!".

Вдруг фан-зона "взорвалась", криками "Гооол!" болельщики выражали радость поднятыми вверх руками.

© Sputnik / Илона Хварцкия SputnikFanZone

В первом тайме произошла заминка с трансляцией игры, видимо дождливая погода дала о себе знать. Собравшиеся зрители сразу же стали следить за матчем по своим гаджетам. Спустя всего несколько минут болельщики стали поздравлять друг друга, одна из команд забила гол, сравняв счет.

Ведущий вечеров в фан-зоне Алхас Манаргия стал комментировать матч, глядя на гаджет, многие болельщики смотрели на него в надежде предугадать, что он скажет в следующее мгновение, а кто-то, несмотря на дорогой трафик, смотрел трансляция по телефону.

SputnikFanZone

"Я думал, что будет закрытая игра, но уже три забитых гола, болельщики, думаю, этому рады. Надеюсь, что во втором тайме забитых мячей будет еще больше", — отметил полузащитник сборной Абхазии по футболу Лаша Когония.

Во втором тайме голевая феерия продолжилась, еще в первой половине второго тайма зрители увидели еще несколько красивых голов.

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В последний день SputnikFanZone традиционно, угадавшие исход встречи получили памятные подарки. На этом праздник футбола в Сухуме завершился, болельщики расходились, обсуждая те или иные моменты матча.

SputnikFanZone — это совместный проект международного информационного агентства Sputnik Абхазия и "Guarap Hall". SputnikFanZone работал с 14 июня по 15 июля.