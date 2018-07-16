Историк о столкновениях в 1989 году: Грузия уже не считалась с решениями Москвы

В ночь с 15 на 16 июля 1989 года впервые в Абхазии произошли столкновения на национальной почве, после того как студенты и преподаватели грузинского сектора Абхазского государственного университета вышли из АГУ и попросили Тбилисский государственный университет открыть в Сухуме свой филиал.

СУХУМ, 16 июл – Sputnik. 3 июля 1989 года комиссия Верховного Совета СССР, в составе которой был и председатель комитета по народному образованию СССР, побывала в Абхазии и вынесла решение о том, что постановление грузинского правительства об открытии филиала Тбилисского государственного университета противозаконно. Об этом в интервью на радио Sputnik Абхазия рассказал доктор исторических наук Аслан Авидзба.

"Уже тогда было понятно, что Грузия к тому времени перестала считаться с решениями Москвы, и поэтому какое бы решение советское правительство ни приняло, это не повлияло бы на развитие ситуации, которая тогда сложилась", — заметил историк.

Сухумский филиал Тбилисского госуниверситета понадобился местному грузинскому населению и их руководителям в Тбилиси, чтобы еще больше укрепить свои позиции в Абхазии, считает ученый.

Согласно этническому составу, в Абхазии до войны грузинского населения было более 40%, а абхазов – 17%.

© Sputnik . Цагарели Беспорядки на межнациональной почве в Абхазии. Сотрудники МВД Абхазии в одном из сел.

"Этот филиал, в рамках той переселенческой политики, которая к тому времени продолжалась, был нужен для того, чтобы превратить его в очередной "насос" для "перекачивания" грузинского населения в Абхазию. Это нужно было для того, чтобы очередная партия преподавателей и студентов из Грузии переехали в Абхазию", — уверен ученый.

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События 1989 года в Абхазии совпали с началом деятельности нового Верховного Совета СССР.

"С самого начала его работы ярко проявил себя Владислав Ардзинба, позиция абхазов в Верховном Совете была представлена, он был в состоянии озвучивать проблемы и опасения абхазского народа в Москве. Позиция Ардзинба и других депутатов способствовала тому, чтобы эта комиссия была сформирована", — подчеркнул Аслан Авидзба.

Распоряжение о создании филиала Тбилисского госуниверситета в АГУ было принято Верховным Советом Грузии 14 мая 1989 года.

"А перед этим, с 6 по 14 мая, перед зданием нынешнего Государственного Русского драматического театра проходила сидячая забастовка. Она была затеяна, чтобы оправдать требования о создании филиала и сказать, что это было сделано по требованию населения Абхазии", — заметил он.

В забастовке принимали участие студенты грузинского сектора Абхазского государственного университета.

"Каждый день собиралось до пяти тысяч человек грузинского населения, которые поддерживали бастующих, приезжали также их единомышленники из Тбилиси. Абхазы понимали всю подоплеку происходящего, и они собрались 15 мая на площади Ленина, куда вынуждено было прийти все руководство Абхазии и высказать свою позицию", — сказал Авидзба.

На этом митинге руководство республики заявило, что открытие филиала Тбилисского госуниверситета в АГУ носит временный характер.

Ситуация обострилась в середине июня 1989 года после публикации в грузинской прессе.

"Появилось объявление о приеме документов на поступление в сухумский филиал Тбилисского государственного университета. Соответственно это привело к адекватным действиям со стороны абхазов. 22 июня в Госфилармонии началась сидячая забастовка, участники которой заявили, что они не разойдутся до тех пор, пока из Москвы не прибудет комиссия Верховного Совета СССР, она прибыла 3 июля, и акция прекратилась", — отметил ученый.

© Sputnik . Цагарели Абхазские ополченцы на улицах Сухуме в дни грузино-абхазского конфликта

Далее события бурно развивались, подчеркнул он.

"Волнения в Абхазии произошли именно в ночь с 15 на 16 июля, потому что начало экзаменов на поступление в филиал Тбилисского госуниверситета было назначено на 16 июля. Эта дата напрямую увязывается со стремлением абхазов не допустить приемные экзамены в филиал ТГУ. Основные события разворачивались в Сухуме, но не менее значимые события были в Очамчырском районе", — сказал он.

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В Сухуме вооруженные сторонники открытия филиала Тбилисского госуниверситета сосредотачивались в разных местах и продолжали нагнетать обстановку.

"В то же время на площади Ленина стояли абхазы, там были женщины, дети, то есть те люди, которые мирно протестовали против открытия филиала. Естественно, в той ситуации небольшая искорка привела бы к столкновению. И эта искра не заставила себя долго ждать, она возникла в связи с тем, что среди митингующих грузин объявили, что абхазы их снимают на фотоаппарат, и они начали избивать нашего человека с фотоаппаратом. В ответ на это там, где стояли абхазы, объявили, что бьют абхазов, естественно в такой ситуации началась заваруха, которая привела к трагическим последствиям", — сказал Аслан Авидзба.

В ночь с 15 на 16 июля во многих местах возникали столкновения, которые заканчивались нанесением тяжелых увечий и смертельными исходами. Столкновения были остановлены благодаря вводу подразделений внутренних войск СССР, их оперативному вводу способствовало нахождение Владислава Ардзинба в составе Верховного Совета СССР", — сказал Авидзба.

После событий 15-16 июля в Абхазии было введено особое положение, которое поддерживал парламент Абхазии с помощью милиции и национальной гвардии.

События июля 1989 года вошли в историю как "Сухумские волнения". Они были вызваны скандалом вокруг незаконного разделения Абхазского государственного университета и переросли в вооруженное столкновение между грузинами и абхазами в Сухуме.

15–16 июля 1989 года в Сухуме и других районах Абхазии впервые произошли грузино-абхазские столкновения, которые стали одним из следствий антиабхазской кампании, развернутой экстремистскими грузинскими лидерами. В результате кровопролития погибли 17 человек, 448 получили ранения. Многие свидетели этих событий были подвергнуты уголовному преследованию и необоснованно осуждены судами Союза ССР за участие в национально-освободительном движении абхазского народа.