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Сбор улик на месте преступления

Появились подробности убийства в селе Бармыш

© Fotolia / Forance
В Абхазии
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Убийство Адгура Махария произошло в воскресенье 15 июля в селе Бармыш примерно в 18:40.

СУХУМ, 16 июл – Sputnik. По факту убийства Адгура Махария в селе Бармыш прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело. Об этом сообщает официальный сайт Генпрокуратуры Абхазии.

"Выездом оперативно-следственной группы установлено, что предполагаемым мотивом убийства послужила ссора между погибшим и его родным братом Махария Д.К. 1965 года рождения", — отмечается в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия на приусадебном участке частного домовладения следователи обнаружили 12 гильз от автоматического оружия.

Принятыми оперативными мерами по "горячим следам" Даур Махария был задержан в 22:20 на посту ГАИ поселка Бзыбь и водворен в ИВС по Гагрскому району.

В течение двух дней будет решен вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемого, расследование поручено следователю прокуратуры Гудаутского района.




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