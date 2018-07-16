Понравится не только врачам: спектакль "Клинический случай" покажут в РУСДРАМе

СУХУМ, 16 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Комедийный спектакль "Клинический случай" понравится не только врачам, но и всем зрителям, сказал генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба на брифинге в понедельник 16 июля.

"Спектакль поставлен по пьесе известнейшего комедиографа Рэя Куни "Чисто семейное дело", эта пьеса шла и идет во многих театрах под разными названиями, в частности в Театре имени Вахтангова в 2001 году была премьера этой пьесы под названием "Обычное дело", — добавил Хинтба.

На постановку спектакля РУСДРАМ пригласил российского режиссера Сергея Ефремова.

"Когда мы думали, какой материал выбрать для нового спектакля, мы посмотрели очень много пьес, обсуждали, читали. Но "Чисто семейное дело", или "Клинический случай", эта пьеса, которая действительно великолепно сделана с точки зрения драматургии, в ней нет ни одного лишнего момента, все работает на действие, на интригу, на комедийность", — отметил гендиректор РУСДРАМа.

Пьеса дает возможность максимально проявить свои творческие возможности, подчеркнул он.

"В этом спектакле в главных ролях наши молодые актеры, хотя они уже очень опытные, это Рубен Депелян и Кирилл Шишкин, мне кажется, они работают очень интересно", — сказал Ираклий Хинтба.

Режиссер-постановщик спектакля "Клинический случай" Сергей Ефремов заметил, что Рэй Куни — один из лучших авторов комедийного жанра.

"Его пьесы входят в золотой фонд британского театра, эта уже третья пьеса Куни, по которой я буду работать. Я очень счастлив, что удалось поставить этот спектакль в РУСДРАМе, в Москве это невозможно сделать, потому что 12 человек артистический состав, его невозможно возить. Здесь в условиях стационарного театра это оказалось возможным", — подчеркнул Ефремов.

Пьеса, продолжил режиссер, очень смешная, насыщена очень хорошими шутками и юмором, и этот текст "вкусно" играть.

"Как и в предыдущей нашей работе по спектаклю "Примадонны", Ираклий Ревазович делал распределение ролей сам, и это тогда было стопроцентным попаданием, на мой взгляд, и сейчас стопроцентное попадание. Это залог определенного успеха, нашлись абсолютно все персонажи, и уверен, что это будет очень интересный актерский ансамбль", — сказал режиссер.

© Sputnik / Илона Хварцкия Два часа счастья: "Примадонны" покорили зрителей РУСДРАМа

Художник-постановщик РУСДРАМа Виталий Кацба отметил, что была задача создать удобную декорацию для спектакля.

"Мы постарались создать очень удобную декорацию, чтобы нашим актерам было легко работать. Учитывался и тот момент, если нужно вывозить куда-то декорации, чтобы их было легко монтировать, они занимают очень мало места, это очень немаловажно для нас", — сказал Кацба.

Ираклий Хинтба рассказал, что художником по свету спектакля стал Андрей Крючков, работающий в Московском художественном театре, художник по костюмам – Наталья Шпанова.

"У нас мощная творческая команда, которая, на мой взгляд, сделала очень интересный продукт. На самом деле, сделать комедию не легче, если не сложнее, чем драматический спектакль, потому что уметь работать в комедийном жанре как режиссеру, так и актерам — очень серьезное умение", — отметил Ираклий Хинтба.

Работа над постановкой премьеры спектакля "Клинический случай" проходила в течение двух недель. Премьера спектакля "Клинический случай" состоится в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 17 и 18 июля в 19:00.