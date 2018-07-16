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Дети во время спектакля в РУСДРАМе

Хинтба: в РУСДРАМе будет работать детская студия

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Детская студия в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера будет открыта осенью 2018 года.

СУХУМ, 16 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Детская студия будет работать в Государственном Русском театре драмы, сказал генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба на брифинге в понедельник 16 июля.

"Мы возвращаемся к необходимости воспитывать новое поколение актеров в нашем театре, и поэтому в нашем театре будет работать детская студия. Мы давно об этом думали, и наконец мы пришли к пониманию того, что начнем это делать", — добавил он.

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© Sputnik . Бадрак Авидзба
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Открытие детской студии планируется в РУСДРАМе осенью этого года.

Ираклий Хинтба сообщил, что в театр постоянно обращаются родители и просят о том, чтобы детям прививали актерское искусство. Он заверил, что в театре есть творческие силы, необходимые для реализации этого проекта.

"Дети будут получать знания и навыки в области драматического искусства, вокала, танца и так далее. У нас есть замечательный актер Джамбул Жордания, который умеет работать с детьми, мы будем делать мюзиклы, постановки, где дети проявят себя", — заметил гендиректор РУСДРАМа.

По словам гендиректора, театр завершает сезон 21 сентября спектаклем "Игрок", следующий 38 сезон откроется в конце октября-начале ноября. Хинтба рассказал, что театр нацелен на постановку премьерного спектакля "Хаджи-Мурат" по произведению Льва Толстого.

Теги:
РУСДРАМ, театр, Ираклий Хинтба, Абхазия



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