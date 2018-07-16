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Председатель ВС Абхазии В.Ардзинба

16 июля 1993 года: Владислав Ардзинба обратился к министру безопасности России

РИА Новости
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (336)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из книги "Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993г.г. в документах".

Министру безопасности РФ Баранникову В.П.

Уважаемый Виктор Павлович!

В связи с продолжающейся войной Республика Абхазия испытывает большие трудности с обеспечением населения продуктами питания, завозимыми в основном из Российской Федерации.

Ввиду того, что поставка грузов для обеспечения государственных нужд не осуществляется через Российскую государственную корпорацию "Росконтракт" из-за задержки в выделении государственного кредита, а договоры на получение грузов заключаются с разными поставщиками, при прохождении грузов через государственную границу возникают осложнения, что приводит к многодневным задержкам их на границе. Это может привести к социальному взрыву среди 45 тысяч беженцев, в основном женщин и детей, находящихся на территории Гудаутского и Гагрского районов, и их вынужденному оттоку на территорию Краснодарского края.

Учитывая изложенное и исходя из сложившихся реалий, просим Вас оказать содействие в решении вопроса провоза основных продуктов питания: пшеничной муки, сахара, мяса, мясопродуктов и горючего в Абхазию.

Председатель Верховного совета Республики Абхазия В. Ардзинба

г. Гудаута, 16 июля 1993 года.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (336)
Теги:
413, Владислав Ардзинба, Абхазия



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