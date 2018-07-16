16 июля 1993 года: Владислав Ардзинба обратился к министру безопасности России

Из книги "Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993г.г. в документах".
Министру безопасности РФ Баранникову В.П.
Уважаемый Виктор Павлович!
В связи с продолжающейся войной Республика Абхазия испытывает большие трудности с обеспечением населения продуктами питания, завозимыми в основном из Российской Федерации.
Ввиду того, что поставка грузов для обеспечения государственных нужд не осуществляется через Российскую государственную корпорацию "Росконтракт" из-за задержки в выделении государственного кредита, а договоры на получение грузов заключаются с разными поставщиками, при прохождении грузов через государственную границу возникают осложнения, что приводит к многодневным задержкам их на границе. Это может привести к социальному взрыву среди 45 тысяч беженцев, в основном женщин и детей, находящихся на территории Гудаутского и Гагрского районов, и их вынужденному оттоку на территорию Краснодарского края.
Учитывая изложенное и исходя из сложившихся реалий, просим Вас оказать содействие в решении вопроса провоза основных продуктов питания: пшеничной муки, сахара, мяса, мясопродуктов и горючего в Абхазию.
Председатель Верховного совета Республики Абхазия В. Ардзинба
г. Гудаута, 16 июля 1993 года.
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