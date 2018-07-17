Вячеслав Сакания о своем 60-летии: эта дата подошла очень быстро

СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Для любого человека день рождения многое значит, удивительно, что эта дата пришла так быстро, сказал с юмором журналист, общественный деятель, депутат третьего созыва Парламента республики Вячеслав Сакания.
"В жизни очень много моментов, которые негативно влияют на нас, это в первую очередь гибель наших друзей, работников телевидения во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов", — добавил он.
Если бы Всевышний дал возможность прожить жизнь заново, то прожил бы точно так же, несмотря на все трудности, отмечает он.
"Наше поколение во главе с Владиславом Ардзинба исполнило историческую мечту абхазского народа. Наш народ жаждал свободы и независимости, нам было суждено сотворить историю своими руками, большего счастья в нашей жизни быть не может", — подчеркнул он.
Если была бы возможность на мгновение вернуться в самый яркий момент жизни, то это время Отечественной войны, когда все были сплочены, когда все защищали свой народ, говорит он.
"Дай бог, чтобы наш народ больше никогда не испытал военных лишений, наше будущее будет зависеть от того, насколько мы сможем сплотиться, стать одним целым в достижении лучшей участи, так как это было во время войны", — подчеркнул Сакания.
Во время Отечественной войны народа Абхазии Вячеслав Сакания работал на Абхазском телевидении, был военным корреспондентом. После войны входил в состав Парламента Абхазии. Сейчас он работает администратором в летнем театре в Пицунде.
"Люди до сих пор думают, что я работаю на телевидении, многие говорят, что помнят меня по работе на телевидении, для меня это многое значит", — заметил он.
Говоря о том, много это или мало 60 лет жизни, Сакания отметил, что на этот вопрос может дать ответ только Всевышний.
"Оставшись наедине с собой, призвав свою совесть, необходимо подумать над тем, прожил ли 60 лет по совести или "свернул" куда-то не туда, и понять, что ты чист перед своей совестью, это выше всего", — считает юбиляр.
Вячеслав Сакания уже много лет не работает в журналистике, он признался, что скучает по своей профессии.
"В первый день войны 14 августа на Красном мосту я брал интервью у генерала Сергея Платоновича Дбар. Когда я спросил его, готовы ли мы противостоять грузинской агрессии, он засмеялся и добавил, что, конечно, готовы. В это время мы лежали на тротуаре", — подчеркнул Сакания.
В прошлом году Вячеслав Сакания презентовал проект этнокультурного парка, и эту идею необходимо воплотить в жизнь.
"Этнокультурный парк нужен нашей стране вне зависимости от того, кто его откроет", — сказал он.
Юбиляр уверен, что необходимо сохранять традиции абхазского народа, связанные с древними жилищами, одеждой, пищей в рамках этнокультурного села, которое, он надеется, когда-то появится в Абхазии.
В апреле этого года Союз журналистов Абхазии организовал фотовыставку семи юбиляров 2018 года, среди которых были работы Вячеслава Сакания. В рамках выставки юбиляры провели мастер-классы по практической журналистике.