Вячеслав Сакания о своем 60-летии: эта дата подошла очень быстро

СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Для любого человека день рождения многое значит, удивительно, что эта дата пришла так быстро, сказал с юмором журналист, общественный деятель, депутат третьего созыва Парламента республики Вячеслав Сакания.

"В жизни очень много моментов, которые негативно влияют на нас, это в первую очередь гибель наших друзей, работников телевидения во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов", — добавил он.

Если бы Всевышний дал возможность прожить жизнь заново, то прожил бы точно так же, несмотря на все трудности, отмечает он.

"Наше поколение во главе с Владиславом Ардзинба исполнило историческую мечту абхазского народа. Наш народ жаждал свободы и независимости, нам было суждено сотворить историю своими руками, большего счастья в нашей жизни быть не может", — подчеркнул он.

Если была бы возможность на мгновение вернуться в самый яркий момент жизни, то это время Отечественной войны, когда все были сплочены, когда все защищали свой народ, говорит он.

© Фото : из личного архива Славы Саканиа Слава Саканиа

"Дай бог, чтобы наш народ больше никогда не испытал военных лишений, наше будущее будет зависеть от того, насколько мы сможем сплотиться, стать одним целым в достижении лучшей участи, так как это было во время войны", — подчеркнул Сакания.

Во время Отечественной войны народа Абхазии Вячеслав Сакания работал на Абхазском телевидении, был военным корреспондентом. После войны входил в состав Парламента Абхазии. Сейчас он работает администратором в летнем театре в Пицунде.

© Фото : из личного архива Славы Саканиа Слава Саканиа

"Люди до сих пор думают, что я работаю на телевидении, многие говорят, что помнят меня по работе на телевидении, для меня это многое значит", — заметил он.

Говоря о том, много это или мало 60 лет жизни, Сакания отметил, что на этот вопрос может дать ответ только Всевышний.

"Оставшись наедине с собой, призвав свою совесть, необходимо подумать над тем, прожил ли 60 лет по совести или "свернул" куда-то не туда, и понять, что ты чист перед своей совестью, это выше всего", — считает юбиляр.

© Фото : из личного архива Славы Саканиа Слава Саканиа

Вячеслав Сакания уже много лет не работает в журналистике, он признался, что скучает по своей профессии.

"В первый день войны 14 августа на Красном мосту я брал интервью у генерала Сергея Платоновича Дбар. Когда я спросил его, готовы ли мы противостоять грузинской агрессии, он засмеялся и добавил, что, конечно, готовы. В это время мы лежали на тротуаре", — подчеркнул Сакания.

из личного архива Славы Саканиа Слава Саканиа

В прошлом году Вячеслав Сакания презентовал проект этнокультурного парка, и эту идею необходимо воплотить в жизнь.

"Этнокультурный парк нужен нашей стране вне зависимости от того, кто его откроет", — сказал он.

Юбиляр уверен, что необходимо сохранять традиции абхазского народа, связанные с древними жилищами, одеждой, пищей в рамках этнокультурного села, которое, он надеется, когда-то появится в Абхазии.

В апреле этого года Союз журналистов Абхазии организовал фотовыставку семи юбиляров 2018 года, среди которых были работы Вячеслава Сакания. В рамках выставки юбиляры провели мастер-классы по практической журналистике.