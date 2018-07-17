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Женщина застрелила грабителя в поселке Дранда

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Разбойное нападение на тепличное хозяйство в поселке Дранда Гулрыпшского района произошло 16 июля примерно в 22:00, сообщает Генпрокуратура Республики Абхазия во вторник 17 июля.

СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Сотрудница тепличного хозяйства ИП "Авидзба", чье имя не разглашается в интересах следствия, завладела огнестрельным оружием одного из грабителей и нанесла ему ранение, в результате которого он скончался на месте, информация об этом появилась на официальном сайте Генпрокуратуры Абхазии во вторник 17 июля.

Сбор улик на месте преступления
© Fotolia / Forance
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Миная Тимур проник в помещение, используемое работницей хозяйства — гражданкой "Л". для временного проживания, где под угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, потребовал выдать ему денежные средства.

"В результате оказанного потерпевшей "Л". сопротивления последней удалось завладеть оружием нападавшего, которым она причинила нападавшему огнестрельное ранение. Миная Тимур 1977 года рождения от полученного ранения скончался на месте, а двое неустановленных лиц скрылись с места преступления", — информирует Генпрокуратура республики.

По факту разбойного нападения СУ ОВД по Гулрыпшскому району возбуждено уголовное дело по статьям УК Абхазии "незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия, совершенные в составе группы лиц" и "разбойное нападение, соединенное с проникновением в помещение".

Проводится доследственная проверка прокуратурой Гулрыпшского района по факту правомерности применения огнестрельного оружия потерпевшей.




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