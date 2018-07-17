Процесс пошел: к укладке асфальта приступили в Гудауте

В рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии в 2017 году на Гудаутский район был выделен один миллиард рублей, который должен быть освоен до 2019 года включительно.

СУХУМ, 17 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Начались работы по укладке асфальта на улице Дзидзария в Гудауте, сообщил корреспонденту Sputnik заместитель главы администрации Гудаутского района Даур Дзидзария во вторник 17 июля.

"Мы приступили к укладке асфальта на улице Дзидзария. Работы будут вестись поэтапно, периодически перекрывая перекрестки. В зависимости от погодных условий и затраченного времени на подготовку дороги, планируем завершить укладку асфальта в течение ближайших двух недель", — рассказал Дзидзария.

Замглавы района добавил, что асфальт появится на всей протяженности этой улицы до лыхненского перекрестка.

"Процесс пошел. На очереди проспект Героев, который почти готов к асфальтированию. Идем по графику", — отметил Даур Дзидзария.

Ремонтно-восстановительные работы в Гудауте начались в октябре 2017 года в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.