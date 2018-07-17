Руководство Абхазии встретилось с министром России по делам Северного Кавказа

Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев прибыл в Абхазию с рабочим визитом во вторник 17 июля.

СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба и премьер-министр республики Геннадий Гагулия встретились с министром Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым во вторник 17 июля.

"Рад Вас видеть у нас в Абхазии. Хотел бы поздравить Вас с назначением на пост, где Вы будете непосредственно взаимодействовать с Абхазией. Это направление – важная часть наших взаимоотношений с Российской Федерацией. Надеюсь на конструктивное и продуктивное сотрудничество", — сказал Рауль Хаджимба, приветствуя Сергея Чеботарева, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа подчеркнул, что взаимодействие между Абхазией и Россией будет таким же эффективным, как и раньше.

"Со своей стороны, я еще раз подтверждаю, что Российская Федерация выполняла и будет выполнять все взятые на себя обязанности по большому договору о дружбе и взаимопомощи и по тем соглашениям, которые заключены в развитии этого договора", — отметил Чеботарев.

© Sputnik / Томас Тхайцук Двинянин: Россия открыта для развития отношений с Абхазией

Российский чиновник также обратил внимание на позитивные изменения в республике под руководством Рауля Хаджимба и действующего правительства. Появляются новые торговые точки, новые предприятия общественного питания, новые места для отдыха туристов, новые отели, неплохие дороги, которым могут позавидовать и в Российской Федерации, в отдельных местах, добавил Чеботарев.

Президент Рауль Хаджимба выразил уверенность в том, что именно в таком направлении должно развиваться абхазо-российское сотрудничество.

"Уверен, что эти отношения должны развиваться только в таком русле. По-другому быть не может. Важно, чтобы все эти процессы были контролируемыми и понятными для обеих сторон. Вопросы, которые мы с Вами обсудим, важны для Абхазии. И, конечно, Россия, которая нас поддерживает сегодня во многих направлениях, должна видеть позитивные результаты той финансовой помощи, которую получает Абхазия", — сказал президент.

Премьер-министр Геннадий Гагулия поздравил Сергея Чеботарева с назначением на новую должность и подчеркнул, что взаимное сотрудничество между Абхазией и Россией даст положительные результаты на благо двух стран.

"В Администрации главы государства Российской Федерации вы курировали отношения России и Абхазии, вы знаете о проблемах нашей республики не понаслышке. Это дает нам право надеяться, что в рамках вашего приезда нам удастся решить некоторые накопленные вопросы", — сказал Гагулия.

Сергей Чеботарев согласился с тем, что много лет посвятил Абхазии и в шутку добавил, что за все это время ничего плохого ей не сделал, приносил только пользу.

"Эта польза заключается в улучшении российско-абхазских отношений, и я буду делать все для того, чтобы наши отношения крепчали, Абхазия шла вперед в социально-экономической сфере. У нас действительно есть много вопросов для обсуждения", — сказал министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа.

Чеботарев заверил Гагулия в том, что объем российской помощи Абхазии и впредь будет осуществляться по всем пунктам.