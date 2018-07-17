Вызволить из "каменного плена": как спасали лошадь в Сухуме

По словам очевидцев, лошадь провалилась в громадную щель заброшенного гаража на улице Чанба в Сухуме два дня назад.

В МЧС предполагают, что место провала раньше служило эстакадой для осмотра машин (автомобильный гараж).

Вытаскивали перепуганное животное в течение четырех часов. Было принято решение соорудить из подручных средств некое подобие помоста, куда могла бы взгромоздиться лошадь. Но из этого ничего не вышло. Животное вело себя крайне непредсказуемо.

Спасателям пришлось ввести лошади дозу успокоительного, чтобы она не брыкалась. Затем при помощи веревок и тросов спасатели совместно с хозяевами лошади все-таки вызволили ее, и она, пошатываясь, направилась восвояси.