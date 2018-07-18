Мамчуева об отравлениях в Абхазии: в сутки обращаются до 30 человек

С началом курортного сезона туристы и жители Абхазии стали чаще обращаться в инфекционную больницу с разными жалобами.

СУХУМ, 18 июл – Sputnik. За сутки в инфекционную больницу обращаются около 30 человек, в основном это дети, сообщила в интервью радио Sputnik заведующая детским отделением Сухумской городской инфекционной больницы Анжела Мамчуева.

"В основном идут амбулаторные больные, оставаться на госпитализацию никто не хочет", — сообщила врач.

По статистике, в этом году по сравнению с предыдущим увеличилось количество пациентов среди местного населения. Отдыхающие обращаются реже.

© Fotolia / Unlimit3d Важно не опоздать: как выявить внутриутробные инфекции

Пациенты, как правило, жалуются на симптомы отравления.

"Кто-то нахлебался морской воды, кто-то дыни переел, кто-то на Кындыгском источнике выпил воду", — рассказала о причинах отравления пациентов заведующая.

По словам Мамчуевой, при первых симптомах лучше сразу обратиться к врачу. Своевременное лечение не приведет к тяжелым последствиям.

Специалист подтвердила, что при отравлении организму нужно много воды, но ее надо употреблять дробно, а от фруктов нужно отказаться.

"Воды нужно пить много, но постепенно. С фруктами лучше повременить, потому что можно вызвать вторую волну. На такой диете нужно посидеть три-четыре дня", — добавила она.

Также врач посоветовала тщательно подходить к выбору арбуза и дыни, так как их есть еще рано. Сезон этих фруктов наступает только в августе.