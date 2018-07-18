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Гарри Аршба

Глава МВД Абхазии: перед ИКЦ стоят непростые задачи и цели

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба провел совещание с сотрудниками Совместного информационно-координационного центра МВД Абхазии и МВД России.

СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Правительства Абхазии и России возлагают на Совместный информационно-координационный центр МВД Абхазии и МВД России определенные надежды, поэтому перед Центром стоят непростые задачи и цели, сказал министр внутренних дел Гарри Аршба, сообщается на сайте МВД Абхазии.

Гарри Аршба отметил, что Центр создан с целью координации деятельности органов внутренних дел Абхазии и России по противодействию организованной преступности и иным опасным видам преступлений и обозначил перспективы дальнейшей работы и плодотворного сотрудничества.

На сегодняшний день к работе приступили 11 сотрудников Центра. Из 20 единиц, предусмотренных предельной штатной численностью, прикомандированы от МВД Абхазии — восемь специалистов и трое от МВД России.

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Штатный состав  Центра  укомплектовывается опытными сотрудниками, обладающими знаниями и практикой ведения оперативного учета и анализа, а также молодыми перспективными специалистами, отмечает ведомство.

"Далее в ходе совещания обсуждались вопросы составления должностного регламента по направлениям деятельности Совместного информационно-координационного центра МВД РА и МВД РФ", — сообщает сайт МВД Абхазии.

Рауль Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Подписание Соглашения между Абхазией и Россией "О порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел" состоялось 18 мая 2017 года.

Центр осуществляет задачи по организации обмена оперативно-значимой информацией с правоохранительными органами Республики Абхазия и Российской Федерации, а также по ведению необходимых оперативных и криминалистических учетов; по формированию и ведению специализированного банка данных об организованных преступных сообществах, противоправная деятельность которых затрагивает интересы Республики Абхазия и Российской Федерации; по сбору, обобщению и анализу информации в области борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений; по содействию в осуществлении межгосударственного розыска и выдачи лиц, скрывающихся от уголовного преследования или исполнения приговора; по содействию в реализации необходимых согласованных действий по борьбе с опасными видами преступлений, представляющих угрозу безопасности Республики Абхазия и Российской Федерации, а также по выработке и представлению Республики Абхазия и Российской Федерации предложений по повышению эффективности сотрудничества.

Теги:
МВД Абхазии, Гарри Аршба, Абхазия



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