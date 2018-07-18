Минфин о казначейской системе: удалось достичь ярких результатов

СУХУМ, 18 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Казначейская система, запущенная в Абхазии в 2016 году, позволила достичь ярких результатов в области контроля и учета государственных бюджетных средств, заявил на пресс-конференции в Сухуме министр финансов республики Джансух Нанба.

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"Переход на казначейскую систему исполнения бюджета у нас произошел в середине 2016 года. В том году мы перевели все организации, которые финансируются из республиканской и местной бюджетной системы. Если говорить о самых ярких результатах 2017 года, нам удалось наладить систему финансирования и обслуживания клиентов в сфере бюджетного финансирования, и самое главное, нам удалось перевести на казначейское исполнение счета по учету и расходованию внебюджетных поступлений. В простонародье – спецсчета", — отметил Нанба.

Он добавил, что в 2017 году также произошел перевод на обслуживание в казначейство всех шести государственных внебюджетных фондов.

На пресс-конференции также затронули тему неправильного ведения бухгалтерского учета в организациях Абхазии и непредоставления финансовой отчетности в Минфин страны. Эта проблема, по мнению Нанба, в республике существует давно.

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"Бюджетный учет по новому начался у нас с 2017 года, но Минфин сталкивался с проблемой, когда на протяжении пятилетия бюджетные организации, министерства и ведомства не сдавали бухгалтерских балансов", — сказал Нанба.

Ситуация выправилась после того, как решением премьер-министра республики организации обязали сдать отчеты за прошлые годы и по новой форме с 2017 года. Результатом такого подхода стало то, что 95% бюджетных учреждений сдали бухгалтерские балансы.

"Безусловно, существует еще ряд вопросов в сфере автоматизации бюджетного учета, программного обеспечения. Все эти информационные технологии помогают в нашей работе, но решить все возникающие вопросы в один день достаточно сложно, но мы движемся в этом направлении. Ведутся переговоры с крупнейшими разработчиками программного продукта, который будет помогать бухгалтерам вести бюджетный учет", — сказал министр.

Финансовая дисциплина, осуществление хозяйственных операций, оформление документов первичного учета и договоров были на низком уровне долгие годы, но переход на казначейскую систему исполнения бюджета позволил поднять уровень финансовой дисциплины, уверен Джансух Нанба.

Это стало возможным благодаря тому, что, не оформив соответствующие документы, стало сложно провести те или иные расходы из бюджетной системы. Экономия бюджетных средств за счет работы казначейской системы в 2017 году оставила 10-15 миллионов рублей.

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"В работе мы их называем "оправдательными документами", это в первую очередь договоры, документы первичного учета, которые подтверждают факт осуществления хозяйственной деятельности, и ряд других документов, которые должны оформляться в соответствии с действующим законодательством", — отметил Нанба.

Казначейская система требует предоставления информации не только о затраченной сумме на различные финансовые операции, но и детализированный отчет о перечне товаров, услуг, их стоимости. Это дает возможность органам финансового контроля осуществлять качественную проверку расходования бюджетных денег, сравнить рыночную стоимость товаров и услуг с затраченными средствами.

Функции органа контроля в Абхазии исполняет Контрольно-ревизионное управление Минфина, которое работает в одной связке с Управлением казначейства, рассказал начальник этого управления Саид Губаз.

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"В случае если бюджетная организация предоставляет нам расчетные документы на приобретение товаров или оплаты услуг, и у нас возникают какие-то сомнения в эффективности использования бюджетных средств в части суммы по договору, то мы с соответствующими замечаниями обращаемся в Минфин", — рассказал Губаз.

Дальше Минфин в рамках своих полномочий использует возможность направить эти замечания в Контрольно-ревизионное управление на проведение мероприятий, связанных с выполнением конкретных договоров. Для того чтобы определить насколько оправданы расходы организаций и насколько они соответствуют среднерыночным ценам, добавил Губаз, проводится сравнительный анализ.

"Если у нас возникают замечания, мы возвращаем платеж в бюджетную организацию, откуда он поступил на доработку со своими замечаниями. Обращаем их внимание на то, что суммы контрактов завышены. В принципе, бюджетные организации с пониманием к этому относятся и дорабатывают свои документы", — сказал Губаз.

За 2017 год, уточнил он, Управлением казначейства было забраковано платежей на сумму более 250 миллионов рублей, а за первые шесть месяцев 2018 года – на сумму около 100 миллионов рублей.

"Речь не идет о попытках хищения или воровстве, речь идет о том, что документы были представлены не в соответствующей форме, с нарушением действующего законодательства или представлены документы, по которым у нас возникали вопросы о стоимости товаров и услуг", — дополнил коллегу Нанба.

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Министр финансов Абхазии Джансух Нанба подчеркнул, что помимо КРУ, в стране работают Контрольная палата, которая подотчетна Парламенту и ряд других ведомств обладают полномочиями по проверке организаций, например, УБЭП.

Управление Казначейства самая крупная структура в Минфине с территориальными отделениями в шести районах Абхазии. По словам Саида Губаз, общая штатная численность управления составляет 45 человек. В него входят шесть основных отделов – по операционной работе и ведению реестров, отдел доходов, расходов и кассового обслуживания бюджета, бухгалтерского учета и отчетности, отдел информационных технологий.

Управление казначейства Министерства финансов Республики Абхазия официально открылось 30 июня 2016 года и приступило к работе с 1 июля. На создание казначейства было затрачено 80 миллионов рублей, из которых 90 процентов предоставила Россия. На обслуживании Управления казначейства находится 169 учреждений республиканского бюджета и 222 местных бюджетов. Открыто 240 лицевых счетов по республиканскому бюджету и 444 по местным.