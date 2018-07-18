18 июля 1993 года: Ардзинба поблагодарил Ельцина за усилия по прекращению огня

Из книги "Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993г.г. в документах".

Президенту РФ Б.Н. Ельцину

Дорогой Борис Николаевич!

Народ и руководство признательны Вам за огромные усилия, направленные на прекращение войны против Абхазии.

Руководство Абхазии с огромным уважением относится к Вашим инициативам. Так, узнав о том, что именно Вы на переговорах в Москве предложили установить конкретный срок прекращения огня, мы прекратили его 20 мая сего года.

На встрече с Вашими представителями в г. Сочи и Гудаута 14 июля сего года мы согласились с формулировками статей проекта Соглашения, на которых настаивали Ваши представители. Мы пошли на это в ущерб своим интересам, стремясь поддержать ваши усилия по установлению мира и рассчитывая на то, что Вы, как и прежде, не оставите нас одних в беде.

Однако даже этот согласованный с представителями грузинской делегации в г. Москве проект Соглашения был отвергнут в Тбилиси. Теперь от абхазской стороны требуют новых односторонних уступок.

Я обращаюсь к Вам с просьбой оказать соответствующее влияние и на грузинскую сторону, чтобы и она пошла на определенные уступки.

Вместе с тем вновь обращаюсь к Вам с просьбой предоставить возможность встретиться с Вами в любое удобное для Вас время.

Необходимость такой встречи диктуется тем, что, несмотря на все наши обращения к Вам, в правительство России, мы по существу находимся в состоянии экономической блокады. Имея около 50 тысяч беженцев на контролируемой нами территории, мы не получаем ни кредита, ни единого рубля наличности, лишены каких-либо льгот на провоз продуктов питания и энергоносителей. Нам не установлены даже квоты на муку, хотя хлеб является единственным источником питания десятков тысяч беженцев и всего населения.

Все эти вопросы не решаются в правительстве без Ваших указаний.

С надеждой на Ваше участие.

Председатель Верховного Совета Республики Абхазия В. Ардзинба

г. Гудаута 18 июля 1993 года

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