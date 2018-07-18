21:29 18 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.90
  • EUR73.13
Поиск
Президент РФ Борис Николаевич Ельцин

18 июля 1993 года: Ардзинба поблагодарил Ельцина за усилия по прекращению огня

© Sputnik . Александр Макаров
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (338)
13 0 0

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из книги "Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993г.г. в документах".

Президенту РФ Б.Н. Ельцину

Дорогой Борис Николаевич!

Народ и руководство признательны Вам за огромные усилия, направленные на прекращение войны против Абхазии.

Руководство Абхазии с огромным уважением относится к Вашим инициативам. Так, узнав о том, что именно Вы на переговорах в Москве предложили установить конкретный срок прекращения огня, мы прекратили его 20 мая сего года.

На встрече с Вашими представителями в г. Сочи и Гудаута 14 июля сего года мы согласились с формулировками статей проекта Соглашения, на которых настаивали Ваши представители. Мы пошли на это в ущерб своим интересам, стремясь поддержать ваши усилия по установлению мира и рассчитывая на то, что Вы, как и прежде, не оставите нас одних в беде.

Однако даже этот согласованный с представителями грузинской делегации в г. Москве проект Соглашения был отвергнут в Тбилиси. Теперь от абхазской стороны требуют новых односторонних уступок.
Я обращаюсь к Вам с просьбой оказать соответствующее влияние и на грузинскую сторону, чтобы и она пошла на определенные уступки.

Вместе с тем вновь обращаюсь к Вам с просьбой предоставить возможность встретиться с Вами в любое удобное для Вас время.

Необходимость такой встречи диктуется тем, что, несмотря на все наши обращения к Вам, в правительство России, мы по существу находимся в состоянии экономической блокады. Имея около 50 тысяч беженцев на контролируемой нами территории, мы не получаем ни кредита, ни единого рубля наличности, лишены каких-либо льгот на провоз продуктов питания и энергоносителей. Нам не установлены даже квоты на муку, хотя хлеб является единственным источником питания десятков тысяч беженцев и всего населения.

Все эти вопросы не решаются в правительстве без Ваших указаний.

С надеждой на Ваше участие.

Председатель Верховного Совета Республики Абхазия  В. Ардзинба

г. Гудаута 18 июля 1993 года

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (338)
Теги:
413 дней, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Владислав Ардзинба, Борис Ельцин, Абхазия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Казахстанский атлет собирается установить новый рекорд по взрыванию грелок
    Порвал как грелку

    Казахстанский силач Сергей Цырульников готовится к новому трюку – он собирается надуть и взорвать 25 грелок.

  • ДТП с участием кыргызстанца на юго-востоке Москвы
    Смертельное ДТП

    По информации посольства КР в Москве, по итогам встречи и переговоров с сотрудниками правоохранительных органов России выяснилось, что в результате автокатастрофы погибли трое уроженцев Кыргызстана, двое из которых имеют российское гражданство.

  • Пассажиры в аэропорту Минск, архивное фото
    Без виз

    В МИД Беларуси рассказали, как будет действовать безвизовый режим на время проведения Вторых Европейских игр летом 2019 года.

  • Здание Московского государственного университета
    Гранит науки

    Зачем латвийцу диплом российского вуза: как получить высшее образование в России и легко ли потом найти работу здесь или придется возвращаться на родину?

  • Литовская военная пехотная боевая машина Vilkas
    Броня крепка

    Боевую машину пехоты Vilkas литовского производства протестировали на немецких полигонах.

  • Модели в гримерной. Архивное фото
    Изнанка успеха

    Молдавская модель рассказала о тонкостях профессии, перспективах работы в стране и о том, почему многие молодые люди уезжают из республики за границу.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Премьерный показ спектакля Клинический случай
Премьерный показ спектакля "Клинический случай"
Вода по пояс - последствия сильного ливня в Краснодаре
Кругом вода: ливень затопил Краснодар
Победители всех чемпионатов мира по футболу
Победители чемпионатов мира по футболу

Соцсети

Sputnikabkhazia