Зураб Джапуа: Шота Салакая – зачинатель абхазской научной фольклористики

СУХУМ, 18 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Судьба уготовила Шоте Салакая роль зачинателя абхазской научной фольклористики, сказал президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа на коллегии АНА в среду 18 июля.

"Правда, сбор и публикация материалов в области народного поэтического творчества абхазов и их первые интерпретации начались еще со второй половины XIX столетия. С первых же лет советской власти и почти до конца 1950-х годов абхазским фольклором занимались в основном писатели и маститые ученые, представители смежных наук, главным образом этнографы и языковеды", — добавил он.

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Зураб Джапуа подчеркнул, что лишь с конца 50-х – начала 60-х годов XX столетия в абхазскую фольклористику пришли люди, прошедшие специальную школу и получившие глубокую теоретическую профессиональную подготовку.

"И первым среди них был Шота Хичевич Салакая, в деятельности которого с самого начала особое место занимает изучение героического эпоса. Роль Шоты Хичевича Салакая в развитии современного кавказского эпосоведения трудно переоценить. Фактически с его исследований изучение абхазской эпической традиции органично вписалось в академическое эпосоведение и стало его важной неотъемлемой частью", — заметил президент АНА.

Зураб Джапуа сказал, что Шота Салакая внес неоценимый вклад в становление и развитие Академии наук Абхазии.

"Он внес неоценимый вклад в определение структуры Академии наук Абхазии, отделений, в формирование аппарата президиума, принимал участие в разработке первого Устава АНА и ее основополагающих нормативно-правовых документов", — подчеркнул он.

Заведующий отделом интродукции растений Института ботаники Абхазии, академик Сергей Бебия рассказал, что Шота Салакая сделал многое для становления и развития Академии наук Абхазии.

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"Он сделал очень многое для того, чтобы наша академия имела достойный авторитет не только внутри страны, но и за пределами. Я помню наши первые заседания, у истоков стояли Шота Салакая, Шота Арстаа, Гиви Айба. Мы были максималистами, выдвигали то или иное видение, но Шота Хичевич со свойственным ему тактичностью, мягкостью и опытом подводил нас к проблемам таким образом, что мы вынуждены были согласиться с ним", — отметил он.

Выступивший следом директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба сообщил, что осенью этого года в институте состоится научно-практическая конференция, посвященная 85-летию со дня рождения Шоты Салакая, он также добавил, что будет продолжен выпуск трудов юбиляра.

Зураб Джапуа объявил собравшимся о том, что Шота Салакая удостоился премии Академии наук.

Шота Салакая родился 18 июля 1933 года в селе Тхина Очамчырского района Абхазии. Окончив школу-восьмилетку в родном селе и Сухумское госпедучилище (абхазский сектор), в 1952 году Шота Салакая поступает на филологический факультет (русский сектор) Сухумского пединститута имени А.М. Горького. Его увлеченность наукой, исключительная работоспособность и бесспорный дар исследователя были замечены. За отличную учебу и активную общественную и творческую деятельность ему была назначена Ленинская стипендия. Он печатается в республиканских газетах и журналах, а его научная работа появляется в таком солидном издании, как "Труды АбИЯЛИ" (1956 г.). В том же 1956 году Ш.Х. Салакая поступает в аспирантуру при Институте истории грузинской литературы имени Ш. Руставели по специальности "фольклористика". Его педагог, выдающийся филолог прошлого столетия Елена Багратовна Вирсаладзе назовет молодого ученого из Абхазии одним из самых талантливых своих учеников.

В 1965 году Шота Салакая защитил кандидатскую диссертацию на тему "Основные виды абхазского героического и исторического эпоса", а в 1999 году в Институте мировой литературы имени А.М. Горького РАН — докторскую.

С 1959 года и поныне Шота Салакая работает в Абхазском институте языка, литературы и истории имени Д.И. Гулиа (Абхазский институт гуманитарных исследований имени Д.И. Гулиа АНА).

Исследовательский диапазон Шоты Салакая очень широк. В круг его научных интересов входят различные отрасли абхазоведения – фольклор (прежде всего его эпические жанры), история литературы, литературная критика – в широком сопоставлении с аналогичным творчеством народов Северного Кавказа, в первую очередь абазин и адыгов.