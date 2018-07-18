Прозрачное казначейство и "теневые" схемы: Минфин Абхазии встретился с прессой

Пресс-конференция с участием министра финансов Абхазии Джансухом Нанба и начальника Управления по казначейству Саидом Губаз прошла в Сухуме в среду 18 июля.

Как казначейская система Абхазии повлияла на прозрачность бюджетных операций, сколько денег это помогло сэкономить и какими схемами пользуются нечистые на руку чиновники, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Sputnik, Бадри Есиава

Полная прозрачность

Со дня создания в Абхазии казначейской системы прошло два года. Пресс-конференция с участием министра финансов Абхазии Джансухом Нанба и начальником Управления по казначейству Саидом Губаз длилась около часа. Естественно, остаться в рамках заявленной темы не удалось, так как у журналистов Абхазии накопилось немало вопросов к финансовому ведомству республики.

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В числе десятков вопросов представителей СМИ интересовало, как подействовала казначейская система на прозрачность бюджетных операций. Нанба заверил, что Минфин сегодня может отследить каждый рубль, потраченный из всей бюджетной системы государства.

"Существуют различные уровни контроля – предварительный, текущий и последующий. Управление казначейства как промежуточное звено позволяет более оперативно и эффективно работать на этапах планирования и формирования бюджета. Прозрачность – в плане четкой финансовой дисциплины, оформления документов. То есть на сегодняшний день мы можем отследить каждый рубль, потраченный из всей бюджетной системы государства", — отметил Джансух Нанба.

При этом министр подчеркнул, Управление казначейства не обладает функциями контролирующего органа в привычном понимании этого определения. Основные задачи, возложенные на него, заключаются в кассовом исполнении и текущем контроле на этапе осуществления кассового расхода.

Направление дел в прокуратуру, добавил он, — это сфера деятельности органов финансового контроля — Контрольной палаты, Контрольно-ревизионного управления.

"При выявлении нарушений финансового или нефинансового характера проверяемому органу направляется предписание о том, что в определенные сроки ему необходимо исправить замечания. Если в установленное законодательством сроки это не было сделано, есть возможность передачи соответствующих материалов в прокуратуру", — сказал Джансух Нанба.

За время, что Нанба занимает должность министра финансов Абхазии, по результатам контрольных мероприятий ему не приходилось отправлять материалы в прокуратуру. Активное сотрудничество в этом направлении с прокуратурой ведется по материалам прошлых лет, уточнил министр.

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"В рамках ранее действующего законодательства предусматривалась такая форма финансирования, как кредит. Министерство финансов выступало кредитором, и кредиты выдавались как физическим лицам, так и юридическим лицам, некоторым органам госвласти. С вступлением в силу нового бюджетного законодательства эта практика прекращена, но по этим фактам соответствующие материалы направлены в прокуратуру", — добавил Джансух Нанба.

Осложнить жизнь коррупционерам

Пресс-конференция не обошлась и без острых, злободневных вопросов, один из которых был связан с хищением или растратой государственных денег чиновниками. Министр финансов Абхазии пояснил, что любое расходование бюджетных средств с нарушением действующего законодательства республики — это административное или уголовное правонарушение.

"В части, так скажем, прямой растраты или воровства. Как это происходит? Все зависит в первую очередь от подхода к работе руководителя того или иного ведомства. В случае бюджетного расхода возможны различные варианты. Например, нам могут представить правильно оформленные документы, к которым у нас вопросов не возникнет, деньги уходят, а фактически товар не будет поставлен, услуга не оказана. Или, что чаще всего бывает то, что в простонародье называют "откатом". Когда лицо, выступающее заказчиком, договаривается о поставке товара или оказании услуг на своих условиях", — поделился некоторыми коррупционными схемами Нанба.

Он с сожалением подчеркнул, что казначейская система не панацея в решении этой проблемы, но она серьезно усложняет реализацию подобных незаконных методов расходования государственных денег.

Обсуждение этой злободневный темы плавно вывело на дискуссию о чиновничьих привилегиях. К 2018 году, проинформировали участники пресс-конференции, в стране насчитывается около 17 тысяч чиновников. На балансе у республиканских организаций состоит 652 служебных автотранспорта без учета спецтехники силовых структур.

Около восьми миллионов рублей в месяц выделяется из бюджета государства на ГСМ для этих автомобилей и примерно 35 миллионов рублей в год на ремонт и приобретение запчастей.

По данным от руководства Минфина, Управление казначейства — самая крупная структура этого ведомства с территориальными отделениями в шести районах Абхазии. Общая штатная численность управления составляет 45 человек. В него входят шесть основных отделов – по операционной работе и ведению реестров, отдел доходов, расходов и кассового обслуживания бюджета, бухгалтерского учета и отчетности, отдел информационных технологий.