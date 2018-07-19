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Президент РФ В. Путин встретился с Асланом Тхакушиновым и Муратом Кумпиловым

Глава Адыгеи посетит Абхазию с рабочим визитом

© Sputnik . Алексей Дружинин
В Абхазии
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Президент Республики Абхазия и глава Адыгеи обсудят вопросы дальнейшего развития отношений между республиками.

СУХУМ, 19 июл – Sputnik. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретится с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым в субботу 21 июля, сообщает официальный сайт президента Абхазии.

"Мурат Кумпилов посетит Абхазию с однодневным рабочим визитом. В составе делегации: председатель Государственного Совета-Хасэ, премьер-министр, министры здравоохранения, культуры и многие другие. На встрече планируется обсудить вопросы дальнейшего развития отношений между Республикой Абхазия и Республикой Адыгея", – опубликовано на сайте ведомства.

Рауль Хаджимба и Мурат Кумпилов также посетят торжественные мероприятия и концерты, посвященные 100-летию 7 военной базы Российской Федерации в Сухуме и Гудауте.

Теги:
Мурат Кумпилов, Рауль Хаджимба, Абхазия



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