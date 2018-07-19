У парадного подъезда: пострадавшие от наводнения собрались у Администрации президента

О том, почему жители пяти столичных улиц собрались у здания Администрации президента Абхазии и чем все завершилось, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

— Спокойно, ждем, скоро выйдут и нас услышат, – житель Сухума Руслан со ступенек обнадеживает пострадавших от наводнения, которые с 9 утра собрались у здания Администрации президента.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ливень подтопил дома жителей Сухума

После этих слов собравшиеся успокаиваются и смиренно продолжают ждать у парадного подъезда. Подходим к Руслану, который не против рассказать, что вызвало недовольство людей.

Остались за бортом

В августе 2017 года дома жителей пяти улиц столицы затопило после сильных дождей. По подсчетам Руслана, пострадало около 900 человек.

"Тут люди с разных улиц: с Почтовой, Ардзинба, проспекта Мира (Аиааира), Заречной и Титова. Уже в августе будет год, как после сильных дождей нас затопила река Гнилушка, – с отчаяньем в голосе рассказывает Руслан. – Это не первый год, когда река выходит из своих берегов и затапливает нас".

Стихия нанесла большой урон. Многим пришлось попрощаться с мебелью и бытовой техникой.

© Sputnik Сария Кварацхелия Митинг у Администрации президента

"Вода поднялась на полтора метра. Практически у всех испортилась мебель, сгорели телевизоры, холодильники, стиральные машинки. Есть и те, у кого ветер снес крышу. Всем нам пришлось выбросить мебель. Мы здесь собрались не потому, что нам заняться нечем. У каждого есть дела, работа. Но от безысходности пришли. Хотим, чтобы президент нас услышал", – добавляет рядом стоящая Саида.

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По словам замначальника Муниципального жилищного управления администрации Сухума Эммы Хварцкия, сразу после бедствия была создана комиссия, которая проверила все дома и оценила ущерб в 41 миллион.

"По спискам 496 человек пострадали из-за стихии в 2017 году. Начиная с мая и до августа, этих людей затопило четыре раза. Я сама объезжала их и видела, что происходило. Оценили ущерб и отправили в Кабинет Министров. Уже скоро год будет", – подтвердила Хварцкия.

Все бы ничего, если бы недавно правительство страны не выплатило компенсацию 15 из 496 пострадавших. Собравшиеся у Администрации президента недоумевают, почему большая часть осталась за бортом.

© Sputnik Сария Кварацхелия Митинг у Администрации президента

"Естественно это не могло понравиться остальным. Лучше бы никому не выплачивали уже. Понимаете, когда говорят, что человек в бедственном положении, не обязательно, чтобы у него дом сгорел. Мы в отчаянии, потому что нас затапливает регулярно три года подряд, в доме пахнет сыростью, мебель испорчена и нет даже стула, чтобы присесть", — рассказывает Руслан.

© Sputnik Амра Амичба А просто летний дождь прошел

Обделенные жители пяти улиц сначала решили обратиться к спикеру Парламента, но тот направил их в Кабинет Министров и Администрацию президента.

"Вот мы пришли к президенту, потому что куда бы мы ни обращались, все руками разводят. От безысходности пришли. Сейчас все записываем свои имена и фамилии и ждем ответа, когда он (Рауль Хаджимба – прим.) нас примет. Хотелось бы, чтобы он нас поддержал, понял", – с надеждой в голосе добавил активист.

На вопрос, что они будут обсуждать с президентом, Руслан отвечает лаконично: компенсации и очистку реки.

Долгожданная встреча

К 11 часам вице-премьер Роман Шоуа объявляет, что президент готов принять пострадавших. Четверо активистов вместе с вице-премьером отправляются на долгие переговоры с Раулем Хаджимба.

Спустя час Руслан с едва заметной улыбкой выходит к остальным и объявляет, что президент услышал и готов помочь.

"Мы попали на прием. Поэтапно начнут выплачивать всем жертвам наводнения за ущерб. Также, чтобы наводнение впредь не повторялось, сказали, что будут чистить речку", – на ходу бросает он в нашу сторону.

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На этом переговоры не завершаются. Следующий этап – формирование новых списков. На месте создается комиссия из числа пострадавших.

"На совещании президент дал поручение проработать все списки основательно. Есть пострадавшие, чьи имена не вошли в список. То есть сейчас создается комиссия при участии самих жителей улиц. Список с подтвержденными данными мы передадим президенту, и уже поэтапно начнут выплачивать компенсацию. Второй момент — будем собираться со всеми заинтересованными сторонами, чтобы впредь речка не подтапливала жителей этих улиц. Изучим ситуацию и будем чистить речку", – рассказал об итогах встречи вице-премьер Роман Шоуа.