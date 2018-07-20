Марина Эшба – дочь "дважды расстрелянного", или Скульптор с "железным характером"

Дочь революционера и "первой Тифлисской красавицы". В ее жизни были и ссылка, и суровая юность под клеймом "врагов народа", но талант и железный характер, о котором слагали легенды, навсегда возвели ее имя в перечень самых видных деятелей искусств Абхазии.

20 июля первой абхазской женщине-скульптору Марине Ефремовне Эшба исполнилось бы 94 года.

Арифа Капба, Sputnik

Она была дочерью одного из самых известных абхазских революционеров – Ефрема Эшба. Высокая образованность ее отца стала причиной тому, что сразу после установления советской власти он, Ефрем Эшба, отправляется с дипломатической миссией в качестве представителя СССР в страны Европы и США. Так, Марина появилась на свет в Лондоне в июле 1924 года. Там ее отец работал в торгпредстве Советской России, откуда его выгнали за коммунистическую пропаганду, утверждает сын Марины – Владимир Аршба. Позже его деда – Ефрема Эшба — послали в торгпредство Советского Союза в Соединенных штатах Америки.

© Фото : из книги Г. А. Дзидзария "Ефрем Эшба" Путь большевика: 125 лет назад родился Ефрем Эшба

Матерью Марины и соответственно супругой революционера Ефрема Эшба была "первая тифлисская красавица" Мария Владимировна Щигровская, которая, как это ни парадоксально, была дочерью генерала царской армии. У Марии Владимировны и Ефрема Алексеевича, помимо Марины, была еще одна дочь – Елизавета.

В годы репрессий, когда Ефрема Эшба был отправлен в ссылку на Колыму, где и был расстрелян в 1939 году, его семье пришлось очень тяжело. Как рассказывает друг Марины Эшба, писатель и публицист Джума Ахуба, Марину, ее сестру Лизу вместе с матерью отправили в Казахстан, где им приходилось сажать хлопок по колено в воде.

"Она всегда жаловалась, что после тех времен у нее часто болели кости", — рассказывает Джума Ахуба.

Через какое-то время Марине, ее сестре и матери разрешили вернуться в Абхазию, но жилья как "врагам народа" так и не дали.

"Они с мамой и сестрой поселились в Бедийском храме, жили там какое-то время", — утверждает Джума Ахуба.

По сведениям искусствоведа Азы Аргун, среднюю школу Марина Эшба окончила в городе Очамчыра, а в 1945 году решилась поехать в Москву – поступать "в Московский институт декоративно-прикладного искусства на факультет скульптуры. Она училась у знаменитого скульптора, профессора Е. Ф. Белашовой. В 1951 году окончила институт. За отличные успехи в учебе и активное участие в художественной жизни города Москва Марина была принята в члены Союза художников Москвы, а затем и Союза художников СССР".

© Фото : предоставленно Азой Аргун Марина Эшба

В Москве

Еще будучи в Москве, она проявляет себя как талантливый мастер. Несколько медалей, созданных Мариной, были признаны лучшими на Всесоюзном конкурсе медалей, проходившем в 1958 году. В центре внимания и скульптуры Эшба, так, скульптура "Рабочий" была поставлена в Польше. Она участвует в оформлении Севастопольского государственного драматического театра, создает скульптуры известнейших людей, среди которых знаменитый режиссер Константин Станиславский.

В Москве Марина Ефремовна Эшба и познакомилась с молодым кандидатом исторических наук, изучавшим первые годы жизни в советской Абхазии, Тариэлом Аршба. Интерес к жизни отца Марины и свел двух молодых людей, утверждает друживший с этой семьей и работавший вместе с Тариэлом в редакции газеты "Советская Абхазия" Джума Виссарионович Ахуба. В 1958 году Марина Эшба и Тариэл Аршба поженились, так она переехала жить в Абхазию. У них родился сын Владимир.

Портрет Джумы Ахуба

"Мне Тариэл часто показывал ее работы, скульптуры, медали, я смотрел, восхищался, а однажды он мне сказал, что Марина хочет сделать мою скульптуру и просит меня позировать, — вспоминает Джума Виссарионивич. — Она мне сказала, помню, что у меня очень интересная и необычная внешность для абхазца".

Джума Ахуба позировал Марине Эшба в течение месяца и был очень удивлен тем, насколько кропотливо и дотошно работала Марина. Она вновь и вновь разрушала созданные скульптуры, пока у нее не получалось именно то, чего она добивалась.

© Фото : из архива Джумы Ахуба Потрет Джумы Ахуба. Работа Марины Эшба

"Однажды, придя к Марине в мастерскую, я увидел там скульптуру поэта Шалвы Цвижба, — вспоминает Джума Ахуба, — Марина восхищалась его талантом, но больше всего ценила тот человеческий поступок, который он совершил, сам будучи ссыльным в Сибири. Шалва услышал о том, что где-то на Колыме мучается среди ссыльных тяжелобольной Ефрем Эшба, отправился увидеть его, но живым застать так и не сумел".

По словам Ахуба, Марину Ефремовну всегда мучило то, что ее отец захоронен где-то на чужбине, она мечтала о возвращении его праха на родину.

Железный характер

Марина Эшба была гостеприимной хозяйкой, невероятно обаятельной женщиной, а еще настоящей интеллектуалкой с достаточно твердым характером, говорит Ахуба. Характер главным образом проявлялся в работе, утверждает Ахуба. Ведь Марина Эфремовна возглавляла Союз художников Абхазии с 1962 по 1982 годы. Приходившие из Тбилиси официальные письма она отсылала обратно адресатам, утверждая, что письма должны быть переведены с грузинского языка, чтобы она смогла их прочитать. А однажды, когда из Грузии приехал в Сухум Эдуард Шеварднадзе, и по этому случаю в выставочном зале устроили огромную выставку абхазских художников, Эшба заявила ему, что вместо того, чтобы произносить хвалебные речи в честь абхазских мастеров, лучше было бы помочь самым талантливым из них приобрести мастерские.

"Вот, например, Валерий Гамгиа, сказала она Шеварднадзе, талантливейший художник, но нет у него ни мастерской, ни жилья, ничего, — вспоминает об этом случае присутствовавший на этой выставке Джума Ахуба, — Шеварднадзе ухмылялся, сказал, что слишком молод этот Гамгия, чтобы его так превозносить, но тогда и я не выдержал, вспылил, талант не измеряется возрастом, сказал я ему тогда".

Словом, вопрос с мастерской для Гамгиа был решен тогда. Удивительно, но существуют даже архивные фотографии, на которых запечатлен именно момент спора в выставочном зале о том, "достоин или не достоин Гамгиа" своей мастерской.

© Фото : из архива Джумы Ахуба Общая выставка абхазских художников в ЦВЗ 1983 год

И много, очень много вопросов решала Марина Эшба, будучи во главе Союза художников. Об этом пишет и искусствовед Аза Аргун:

"Марина Эшба возглавляет Союз художников Абхазии и заметно активизирует его жизнедеятельность. Вместе с министром культуры Владимиром Кварчелия она способствует формированию и росту национальных кадров в области культуры, добивается расширения площади и капитального ремонта выставочного зала Союза художников Абхазии, помогает художникам принимать участие во всесоюзных, республиканских и зарубежных выставках. Марина старалась помочь каждому художнику по мере своих возможностей. Обладая смелым и решительным характером, будучи чутким и неравнодушным человеком, она буквально отвоевывала вместе с Владимиром Кварчелия жилье и участки для мастерских нашим художникам. Конечно, она была профессионалом высокого класса в своей области, много сделала для развития монументальной и станковой скульптуры в нашей республике".

Марина Эшба создала немало талантливых скульптур, мемориальных памятников, портретов современников в бронзе.

© Фото : предоставленно Азой Аргун Портрет Ч.Габлия. 1975. Гипс тонированный

"Дважды расстрелянный" и другие работы

Одну из ее работ – памятник ее отцу Ефрему Эшба можно видеть в самом центре Сухума. Установленный там в 1973 году, памятник сильно пострадал во время Отечественной войны народа Абхазии, но Марина Ефремовна была убеждена – восстанавливать его не стоит.

© Фото : предоставленно Азой Аргун Памятник Ефрему Эшба. Сухум. 1973. Мрамор.

"Ефрем Эшба был дважды расстрелян, говорила она, в 1939 году и в 1992, — пересказывает слова матери Владимир Аршба, — Она очень жестко отстаивала свою точку зрения, что памятник не следует восстанавливать …Сначала всем казалось, что надо обязательно починить то, что было испорчено. Но затем стало ясно, что не следует это делать ни с художественной, ни с других точек зрения. Я даже за то, чтобы убрать замазку и оставить мрамор с отверстиями от снарядов или крупнокалиберного пулемета, не знаю чем они стреляли…"

© Фото : из архива семьи Брендель Ольга Брендель: художница из "поселка чудаков"

В 1984 году Марина Ефремовна была удостоена Государственной премии имени Дмитрия Гулиа за мемориальный комплекс "Памяти павшим героям в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Он установлен на центральной площади города Гудаута.

Одним из тех, с кем дружила и чей образ воссоздала в гипсе был писатель Фазиль Искандер. В работе, посвященной Искандеру, по словам искусствоведа Азы Аргун чувствуется "стремление скульптора к созданию полуфигурного портрета и введение рук в композицию, придающих вслед за лицом наибольшую выразительность образу".

По словам сына Марины Ефремовны, Владимира Аршба, "в конце шестидесятых — начале семидесятых Фазиль Абдулович часто приходил к ним домой, настроение было плохое, из-за того что не понимали его книг, критиковали".

© Фото : предоставленно Азой Аргун Портрет Фазиля Искандера. 1964. Гипс тонированный

Много прекрасных скульптур, бюстов и портретов создала скульптор Марина Эшба – это и потреты Татьяны Гулиа, Гули Кичба, многие другие. Ее работы экспонировались неоднакратно в Абхазии, городах СССР, некоторых странах дальнего зарубежья. Первая персональная выставка состоялась в 1996 году, вторая — в 2004 году, уже посмертно.

© Фото : предоставленно Азой Аргун Гули Кичба. 1995. Гипс.

О скульпторе Марине Эшба известно не так уж много. Джума Ахуба рассказывает, что однажды он сказал ей: "Марина, надо же писать мемуары, ну, или хотя бы вести дневник". — Она лишь улыбнулась и ответила, что всей правды все равно никто не напишет.

И в этом свете особенно радует, что сейчас готовятся к изданию сразу две книги, посвященные Марине Эшба, – одну из них готовит Боча Аджинджал, вторую – дочь лучшей подруги Марины, художницы Ольги Брендель – тоже Ольга.