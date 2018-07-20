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Продажа куриных яиц в регионах России

Управление госстатистики Абхазии рассказало, как формируется потребительская корзина

© Sputnik . Алексей Мальгавко
В Абхазии
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Начальник Управления госстатистики Абхазии Кама Гогия рассказала о том, как рассчитывается минимальная потребительская корзина в Абхазии.

СУХУМ, 20 июл – Sputnik. При расчете минимальной потребительской корзины имеется 35 наименований продуктов, сказала в интервью на радио Sputnik начальник Управления госстатистики Абхазии Кама Гогия.

Архивное фото купюр
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
Абхазский минимум

"Есть виды продуктов, на которые цены повысились в два раза. Это самые необходимые продукты, хлеб, мука, растительное масло, говядина, макароны и так далее. На эти продукты цена резко не растет, бывает, что на некоторые продукты цена растет, а на некоторые даже падает", — подчеркнула Гогия.

Согласно расчетам цен с июня 2017 по июнь 2018 года, были продукты, цены на которые повысились.

"Например, свинина в 2017 году стоила 338 рублей, а в июне 2018 года – 348 рублей, также повысилась цена на курятину, рыбу, молоко, яйца. При этом есть продукты, цена на которые понизилась, скажем, помидоры, в прошлом году в июне цена была 124 рубля за килограмм, а в июне этого года – 112 рублей. Сахар в прошлом году – 64 рубля, в этом – 59 рублей, цена на картошку в среднем была 43 рубля, а в этом – 38", — сказала она.

Цена на хлеб за последние годы не изменилась, заметила Кама Гогия.

"Цену на хлеб регулирует государство, поэтому цена не повысилась. Также есть продукты, на которые цены не изменились, это, к примеру, майонез в прошлом году стоил 209 рублей, в этом году цена такая же, также соль по-прежнему стоит 21 рубль, макароны – 100 рублей, мука пшеничная — 45 рублей", — добавила она.

В Управлении госстатистики рассчитывают такую категорию, как минимальная потребительская корзина, которая представляет собой набор необходимых продуктов питания для физиологического поддержания жизнедеятельности человека, а также небольшой удельный вес непродовольственных товаров, налогов, сборов и других платежей.

В структуре минимальной потребительской корзины на продукты питания приходится 68%, на непродовольственные товары – 19% и оставшиеся 12% на налоги, сборы и другие уплаты.

"Мы рассчитываем ежемесячно минимальную потребительскую корзину, на продукты питания уходит 4 тысячи 589 рублей, на непродовольственные товары – 1315 рублей и на другие виды платежей – 805 рублей, рассказала председатель Управления госстатистики Абхазии.

В июле 2018 года было повышение цен на горюче-смазочные материалы, что и отразится на июльских ценах на продукты питания.

Однако на сегодняшний день госстатистика не может дать информацию о повышении цен на продукты, потому что месяц еще не завершен, итоговые цифры будут даны по состоянию на первое августа, подчеркнула она.




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