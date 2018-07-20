Абхазия примет участие в фестивале "Абаза" в Карачаево-Черкесии

V ежегодный культурно-спортивный фестиваль "Абаза" проходит в Карачаево-Черкесии с 21 по 23 июля.

СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Абхазия примет участие в V ежегодном культурно-спортивном фестивале "Абаза", рассказала Sputnik руководитель интернет-портала "Всемирный абхазо-абазинский Конгресс" Амина Лазба.

"С 21 июля проходят абхазо-абазинские игры. В них принимают участие команды из Абхазии, Москвы, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Иордании и Турции. То есть из тех мест, где проживают представители абхазо-абазинского этноса", – сказала она.

Программа "Абаза" обещает быть интересной. На празднике представят абхазо-абазинские песни, танцы и спортивные игры. От Абхазии на фестивале выступят команды по волейболу, футболу, стрельбе из лука и винтовок, а также легкоатлеты.

В 2018 году организаторы фестиваля в рамках игр учредили Кубок имени Тараса Шамба.

"В этом году этот Кубок разыгрывается впервые. Сделано это было в честь 80-летия Тараса Мироновича. Он один из основателей абхазо-абазинского Конгресса", – объяснила Лазба.

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23 июля в рамках фестиваля "Абаза" отмечается День государственного флага Абхазии.

"Дата была выбрана не случайно, как мы знаем, 23 июля в Абхазии отмечается День флага. В этот день также будет конкурс национальных костюмов. Вечером состоится телемост Черкесск-Сухум-Адапазар-Амман. Ожидается участие председателя Всемирного абхазо-абазинского Конгресса Муссы Экзекова", – добавила Амина Лазба.

Ежегодный культурно-спортивный фестиваль "Абаза" проходит с 2014 года под эгидой Ассоциации развития абхазо-абазинского этноса "Алашара", в 2018 году к фестивалю подключился и Всемирный абхазо-абазинский Конгресс.