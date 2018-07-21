Встреча глав Абхазии и Адыгеи прошла в Сухуме

СУХУМ, 21 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Встреча в расширенном составе руководства Абхазии и Адыгеи состоялась в субботу 21 июля в Сухуме.

Приветствуя гостей, президент Абхазии Рауль Хаджимба подчеркнул особые, братские отношения между народами двух республик, тесно связанными общей историей.

"Мы рады видеть своих братьев. Мы тесно взаимосвязаны нашей глубокой историей и современной историей. Адыгея одна из первых встала рядом с нами в период самых труднейших времен в Абхазии. Наши братья адыгейцы вместе с нами освобождали абхазскую землю, и этого наш народ никогда не забудет", — сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Война позади и двум народам нужно думать о будущем, о важных делах. Несомненно, в построении отношений между Абхазией и Адыгеей активное участие принимали и предыдущие руководители Адыгеи и нынешние, добавил президент.

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия Встреча в расширенном составе руководств Абхазии и Адыгеи состоялось в субботу 21 июля в Сухуме

Хаджимба отметил необходимость развития взаимодействия в области экономики, культуры, здравоохранения и выразил надежду на то, что эти договоренности будут реализованы.

"Это важное дело для нас и для самой Адыгеи. У нас широкое поле для взаимодействия", — сказал Рауль Хаджимба.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов поблагодарил Рауля Хаджимба за приглашение и, в свою очередь, подчеркнул тесные братские отношения между двумя народами.

"Многие семьи Республики Адыгея поддерживают личные взаимоотношения с семьями из Абхазии. Это, конечно, нас очень сближает. Очень рад возможности обсудить вопросы двустороннего взаимодействия на полях сегодняшнего мероприятия. Только что у нас с Раулем Джумковичем состоялась короткая, но теплая встреча, в ходе которой мы говорили об экономике, социалке", — сказал Кумпилов и добавил, что вместе с ним в Абхазию приехало почти все руководство Адыгеи.

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия Встреча в расширенном составе руководств Абхазии и Адыгеи состоялось в субботу 21 июля в Сухуме

Кумпилов вспомнил о том, как добровольцы из Адыгеи во время Отечественной войны народа Абхазии встали на ее защиту. Он с сожалением отметил, что не все из них вернулись домой, но выразил уверенность в том, что их имена всегда будут помнить в Абхазии и Адыгее. Многие из них награждены высокими государственными наградами Республики Абхазия.

"Те события еще крепче связали наши республики, а признание независимости Абхазии Российской Федерацией дало новый импульс в развитии сотрудничества на государственном уровне. Уже сейчас можно сказать, что наши отношения успешно развиваются. Думаю, большую роль в этом играют наши с вами регулярные контакты. Мы надежные друзья, братья и партнеры в самых разных сферах деятельности", — отметил глава Адыгеи.

Хорошие результаты совместной работы наблюдаются в рамках подписанных соглашений, в том числе, межпарламентских, взаимодействии Общественных палат двух республик, а также в сфере науки, культуры и здравоохранения, сказал Мурат Кумпилов.

Абхазия – один из торговых партнеров Адыгеи и товарооборот между республиками в 2017 году составил 5,5% от общего объема, сказал Кумпилов и подчеркнул, что для достижения больших результатов необходимо вовлекать предпринимателей в общий бизнес. По мнению Кумпилова, сделать это будет возможно через общественное предпринимательское сообщество, Торгово-промышленные палаты и другие организации.

Глава Адыгеи Марат Кумпилов вручил президенту Абхазии Раулю Хаджимба высшую награду республики "Слава Адыгеи".