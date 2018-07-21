Как у бабушки дома: Мерабова провела мастер-класс в Сухуме

Анжелика Бения, Sputnik

До начала мастер-класса звезда джазовой сцены – Мариам Мерабова, попивая кофе призналась, что чувствует себя как у бабушки дома. Особую атмосферу уюта создавали старинный потолок и обнаженный кирпич на стенах музыкального зала.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мерабова о джазовом фестивале в Абхазии: важное событие в культурной жизни всего мира

Зал сухумской школы искусств забит был в основном юными музыкантами. Зрителями были и дети Мерабовых. Младший пятилетний Жора сел с маленьким планшетом ближе к маме, чтобы снимать, как она поет, но быстро увлекся гоночными играми. "Жорик, у тебя такой мощный резонатор!", — заметила Мерабова и велела старшей дочке Софе увести мальчика в другой зал.

Экстремальные условия

"Сегодня в полном смысле мастер-класс для меня самой, потому что я болею и буду пытаться в больном состоянии прозвучать как надо, чтобы показать, как мы можем в экстремальных условиях показывать, что умеем", — сказала Меробова.

Пианист-виртуоз, аранжировщик и композитор Армен Мерабов пошутил, что и он будет играть в экстремальных условиях, ведь за роялем он не сидел со дня концерта в абхазской филармонии, почти десять дней.

Уже много лет мощный чарующий вокал харизматичной Мерабовой – визитная карточка джазовой группы "MIRAIF", которую основал ее супруг.

Вокальный мастер-класс начался с исполнения песни, которая стала настоящей классикой – "Cry me a river". Ее особенно часто используют молодые таланты в различных конкурсах.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мастер-класс Мариам Мерабовой в Сухумской школе искусств имени Ковача 20 июля.

Инструменты вокалиста

Юные музыканты вместе с Мерабовой пели и танцевали, учились определять, где находится диафрагма и как музыканту правильно дышать с ее помощью, делали упражнения сочетающие в себе ритмику и фонетику для свободного выхода звуков.

© Sputnik Роберт Джопуа Два часа на двоих: Мерабовы провели мастер-классы

Для того чтобы научиться хорошо петь необходимо изучить свой инструмент — голос, отметила Мерабова. Нужно овладеть вокальными техническими приемами и навыками, чтобы стать мастером вокального искусства, необходимо пройти долгую и трудную школу "технической" выучки. Даже при наличии выдающихся вокальных данных только путем длительного обучения достигается уровень мастерства, позволяющий без ущерба для голоса профессионально заниматься вокальным исполнительством, добавила певица.

"Когда ты приходишь на урок фортепиано, тебе ставят руку и в вокале так же. Для того, чтобы прозвучал наш инструмент, мы ставим дыхание. Вокалист живет в определенной системе координат дыхания. Я уже по-другому не дышу. Ночью разбуди, я уже в этой системе, но это сложный и долгий процесс. Быстро научиться вокалу невозможно. Быстро не делаются хорошие дела. До 13 лет связки наши не окрепшие, их нужно щадить и беречь. Это единственный инструмент, который ни в одном магазине не купить", — сказала Мариам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мастер-класс Мариам Мерабовой в Сухумской школе искусств имени Ковача 20 июля.

Не делайте из себя Агилеру

Певица также рассказывала музыкантам, как разобраться в самой природе голоса, в певческом процессе. Голос – это живой инструмент, и к нему нужно относиться очень ответственно, предупредила Мерабова.

"Голос в любом жанре должен быть правильно использован. Задача каждого – озвучить себя, вытащить свой тембр. У каждого он неповторим. Когда вы хотите из себя сделать Агилеру, остерегитесь себя копировать, может ваш голос гораздо богаче. Чтобы было долговечное звучание, не нужно вестись на это. Не нужно желать стать звездой, нужно желать стать музыкантом. Я видела травмированные души детей, которые не вовремя получили славу. Сейчас не стремитесь опередить время, сейчас получайте информацию, научитесь с ней работать", — обратилась к юным музыкантам Мариам.

15-летняя Анастасия Алферова в музыкальной школе в этом году закончила пять классов. Юная певица призналась, что влюблена в глубокий бархатный голос Мерабовой, которому подвластен не только джаз.

"К сожалению, сегодня рынок шоу-бизнеса, телевидения и радио предлагают нам, мягко говоря, недоброкачественный продукт. Люди утрачивают интерес к красоте пения и высоким идеалам классической музыки. И хорошо что есть такие мастер-классы, которые учат любить хорошую музыку и хорошее пение. У Мерабовой неповторимый по своей красоте и звучанию голос. Мне хотелось слушать ее и работать с ней еще и еще", – сказала Алферова.

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Джазовая певица Тамара Воронова считает, что мастер-классы от Мариам Мерабовой полезны как для профессионалов, так и для обычных ценителей музыки.

"Не каждый музыкант согласится в свои гастроли провести бесплатно такую творческую встречу. Если бы таких мастер-классов, и не только вокальных, было бы больше, интерес к музыке постепенно возрастал бы. Были бы трубачи, саксофонисты, пианисты и так далее. Нам не хватает таких профессиональных музыкантов. Все, что говорила Мариам – доступная информация, и говорила она это вдохновляюще, на понятном для молодой аудитории языке", — добавила Воронова.

Мастер-класс Мариам Мерабовой длился в сухумской школе искусств имени Ковача два часа.

Мариам и джазовое трио Армена Мерабова в этом году были участниками Международного джазового фестиваля "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST", который проходил в столице Абхазии с 3 по 18 июля.