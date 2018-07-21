21 июля 1993 года: гражданин США попросил дать ему абхазское гражданство

Из публикации журналиста Заиры Цвижба в газете "Республика Абхазия" "Новые граждане": "Я являюсь потомком лиц, депортированных из Абхазии в период русско-кавказской войны XIX века. Желая восстановить свои законные права на историческую родину, гарантированные международными нормами по правам человека, прошу в соответствии с действующим законодательством принять меня в гражданство Республики Абхазия, сохраняя при этом за мной гражданство США…". Это отрывок из заявления, поданного американским абхазом Яхьей Казанба в Государственный комитет Республики Абхазия по делам репатриации граждан. …

В комитете по делам репатриации граждан большой группе потомков махаджиров были выданы паспорта, свидетельствующие о том, что они отныне – граждане Республики Абхазия. Среди получивших второе гражданство, кроме Яхьи Казанба, были его сын Инал, Мухаммед-Шариф Чичба и Рамзи Арютаа из Сирии, Муаммер Авидзба, Атай Цушба, Сади Омурхуа, Реджеп Асанкуа из Турции, Янал и Яхья Гечба из Иордании и другие, причем гражданство Абхазии получали не только абхазы, но и убыхи, адыги, абазины. Паспорта новым гражданам Абхазии в торжественной обстановке вручал заместитель Председателя Верховного Совета Республики Абхазия Сократ Джинджолия. Заместитель Председателя Верховного Совета Абхазии Альберт Топольян, председатель ассоциации "Апсадгил" Юрий Аргун, председатель Госкомитета по делам репатриации граждан Нугзар Ашуба поздравили репатриантов с обретением гражданства Абхазии и отметили, что они теперь не гости, а равноправные хозяева земли своих предков. Здесь нужны их руки, их энергия.

– Гражданство Абхазии не привилегия. Это право, которое мы приобрели через много лет ожидания, которого не смогли дождаться наши деды. Мы будем делать все, чтобы помочь Родине, потому что другой родины у нас нет, – так говорили, принимая паспорта наши соотечественники – новые граждане Абхазии."

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