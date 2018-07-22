22 июля 1993 года: на пенсию можно купить два килограмма муки

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме. 22 июля 1993 года:

"Вышла на наш рыночный "пятачок" и достала яблоки по 50 рублей за килограмм. Дешево – обрадовалась. Проехал "виллис", доверху груженный вещами, коврами… Открытый! А на вещах улыбающиеся довольные ребята – то ли гвардейцы, то ли мародеры… Уже не понять, кто есть кто. А говорили, что им было дано три дня в начале войны на разграбление. Но уже скоро год войне, а все грабят. Смешная у нас собачка Белка, которую приютили с зимы соседи в подъезде и кормят. Лает она исключительно на гвардейцев в форме. На ребят в гражданской одежде не лает. Говорят о каком-то договоре с 24 июля, но весь день и вечер отсюда так палили пушки за Гумисту, что все мы, соседи, просидели это время в подъезде, боясь оставаться в квартире или выйти во двор. Если разговор о договоре и выводе войск, то зачем так безбожно стрелять? За Гумистой, наверно, уже и живых не осталось от такой пальбы. Стрелять напоследок, в отместку? Оттуда почти не отвечали, могут ночью ответить. Итак уже 1 килограмм муки стоит 2000 рублей. Для сравнения: новую пенсию назначили всем одну – 4600 рублей. Это на 2 килограмма муки. Вот так и живи. И на 1 кабачок – 500 рублей. Что купоны, что рубли – все равно. Гиперинфляция, убивающая наповал".

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