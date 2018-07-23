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Глава Очамчирского района Хрипс Джопуа

Президент освободил Хрипса Джопуа от должности главы Очамчырского района

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Хрипс Джопуа был главой администрации Очамчырского района с сентября 2015 года.

СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал Указ об освобождении Хрипса Джопуа от должности главы администрации Очамчырского района. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

"Освободить Джопуа Хрипса Радионовича от должности главы администрации Очамчырского района согласно поданному заявлению", — говорится в частности в тексте Указа.

Временное исполнение обязанностей главы администрации Очамчырского района возложено на первого заместителя главы администрации Очамчырского района Славика Кучуберия.

Хрипс Джопуа – участник Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 годов.

После войны работал главой Администрации села Мачара Гулрыпшского района, затем начальником сельхозуправления Администрации Гулрыпшского района.

С 2013 по 2015 год – председатель Госкомитета по репатриации. До назначения на должность председателя Госкомитета по репатриации Хрипс Джопуа являлся депутатом сухумского Городского собрания.




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