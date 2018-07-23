Использование карт "Апра" в России: Пилия рассказал о размере комиссии

Планируется организовать прием карт "МИР" в Абхазии осенью 2018 года, а уже в I квартале 2019 года станет возможным обслуживание карт "АПРА" на территории России.

СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Интеграция национальных платежных систем "МИР" и "Апра" выгодна для жителей Абхазии, которые выезжают на территорию России, сказал в интервью на радио Sputnik исполнительный директор НПС "АПРА" Леон Пилия.

"Наши граждане зачастую выезжают на территорию России за покупками, кто-то выезжает, чтобы получить медицинские услуги, кто-то учится в России, и все это сопровождается какими-то расходами, покупками, оплатами и так далее. Теперь посредством данной интеграции держатели наших карт "Апра" смогут пользоваться ими на территории России", — сказал он.

Он отметил, что поскольку экономика Абхазии интегрирована в экономику России, договор между платежными системами "МИР" и "Апра" отвечает интересам граждан двух стран.

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"В соответствии с договором, карты национальной системы "МИР" будут обслуживаться на территории Абхазии, приниматься в банкоматах, обслуживаться в торговых точках во всей платежной инфраструктуре системы "Апра", — добавил он.

Соответственно, продолжил Пилия, карты, выпущенные платежной системой "Апра", будут использоваться на территории Российской Федерации.

"Это основная цель данного договора и будущего взаимодействия. Сейчас уже начинается практическая интеграционная работа по взаимодействию платежных систем, результатом которой должны стать взаимный прием карт двух платежных систем", — подчеркнул Пилия.

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Принципы тарификации при использовании карт "Апра" на территории России будут стандартными, отметил Пилия.

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"Соответственно, когда вы выезжаете за пределы республики и оплачиваете какие-то услуги картой "Апра", комиссия изыматься не будет, если вы снимаете деньги через банкоматы на территории России, будет взиматься определенная комиссия, о размерах комиссии мы проинформируем позже, по итогам интеграции, но могу заверить, что она будет комфортной для держателей карт "Апра", — подчеркнул Леон Пилия.

Проект будет реализовываться в два этапа: на первом этапе планируется организовать прием карт "МИР" в Абхазии осенью 2018 года, а уже в I квартале 2019 года станет возможным обслуживание карт "Апра" на территории России.