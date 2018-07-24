На коне и с флагом: в Сухуме отметили день национальной символики Абхазии

Верховный Совет Абхазии утвердил Государственный флаг и герб Республики Абхазия по эскизам художника Валерия Гамгия 23 июля 1992 года. О том, как в столице Абхазии отметили 26-ю годовщину создания национальной символики читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

День Государственного флага Абхазии ежегодно широко отмечается в республике, традиционно в Абхазию съезжается многочисленная диаспора из разных стран, местные жители также устремляются в Сухум, где проходят основные торжества.

© Sputnik / Томас Тхайцук Под угрозами: как шили первый Государственный флаг Абхазии

В атмосфере праздника

Гуляя по Сухуму вчера, невозможно было не увидеть абхазскую национальную символику, кто-то нес маленький флажок в руках, кто-то большой, а многие предпочли обернуть себя флагом. Набережная столицы превратилась в пространство где преобладали бело-зелено-красные цвета, люди в приподнятом настроении поздравляли друг друга, многие вспоминали о том, что под абхазским флагом защитники республики освобождали от противника родину во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, и клялись на верность, целуя его стоя на одном колене.

© Sputnik / Томас Тхайцук День флага

Помимо абхазского флага, многие в этот день от мала до велика облачаются в национальные костюмы.

"Я помню, когда утверждали Флаг и Герб Абхазии, мы все видели, что отношения между нами и грузинами только ухудшались. И когда Верховный Совет принял решение об утверждении, это был настоящий праздник, тогда был сделан еще один шаг к нашей независимости. Вскоре вы знаете, что началась война, ставшая для нас очень тяжелой, но под нашим флагом бойцы смогли отстоять страну", — сказала участница праздника Людмила.

Одним из украшений праздника было пешее шествие по улицам Сухума, которое завершилось на площади имени Сергея Багапш, где была установлена сцена. Участники шествия несли флаги в руках и читали стихотворение "Флаги Абхазии".

© Sputnik / Томас Тхайцук День флага

На праздновании Дня флага нашлось место и для благотворительности, была организована выставка-продажа картин подопечных Благотворительного фонда "Ашана" и Сухумского реабилитационного центра. "В рамках празднования Дня флага проходит выставка-продажа работ подопечных нашего фонда и подопечных Сухумского реабилитационного центра, все собранные средства пойдут в наш фонд на лечение Михаила Реймана, надеемся, что в такой светлый праздник, люди поучаствуют и в благотворительности тоже", — сказала исполняющая обязанности директора КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия.

Также на площади продавались турецкие сладости, вся выручка от которых, будет направлена на лечение Михаила Реймана.

© Sputnik Леон Гуния Эволюция флага

С флагом в руке

После того как колонна присоединилась к собравшимся на празднование, трое наездников дали флаг начальнику роты почетного караула, который в свою очередь передал президенту Абхазии Раулю Хаджимба, глава государства установил его на специальном основании для флагштока.

"Да, нелегок был процесс принятия Государственного Флага и Герба Абхазии! Этой идее противостояли местные грузинские национал-шовинистические формирования, подобострастно исполнявшие любые указания Тбилисской метрополии. Однако депутаты Первого Парламента Абхазии, лидеры национально-освободительного движения во главе с выдающимся Владиславом Ардзинба смогли мужественно преодолеть все эти препятствия. Благодаря их выдержке, мудрости, политической гибкости мы имеем сегодня свой Государственный Флаг, Герб и Гимн. Мы вправе гордиться этими достижениями!", — сказал президент Абхазии в своей поздравительной речи.

© Sputnik / Томас Тхайцук День флага

После выступления президента, был включен телемост с Турцией, Иорданией и Карачаево-Черкессией, где абхазо-абазинская диаспора также праздновала День Государственного флага Абхазии.

"Дорогие соотечественники, уважаемые братья и сестры, от всей души поздравляю вас с Днем Государственного флага Республики Абхазия! 23 июля 1992 года в сложной общественно-политической ситуации Верховный Совет Абхазии под председательством Владислава Ардзинба утвердил Государственный флаг и Государственный герб Республики Абхазия. Это стало историческим событием, ставшим одним из важнейших этапов национально-освободительного движения народа Апсны", — сказал председатель "Всемирного абхазо-абазинского конгресса" (ВААК) Мусса Экзеков

Завершилось празднование Дня флага концертом, в котором приняли участие песенные и танцевальные коллективы Абхазии, а также певцы абхазской эстрады.