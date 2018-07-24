Чехов в Абхазии: "Дуэль" и вкусные персики

О том, как Чехов приехал в Абхазию, какой след он здесь оставил, как республика отразилась на его творчестве, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Абхазия привлекала и очаровывала мыслителей и поэтов, начиная от античности и завершая современниками. Для многих писателей республика стала настоящей культурной Меккой, кладезем неизгладимых эмоций и ярких впечатлений.

Так было и с Антоном Павловичем Чеховым, которого поразила природа Абхазии. Он сокрушался в письме своему другу из-за того, что не мог изобразить на полотне "удивительную до бешенства и отчаяния" сказочную природу Абхазии.

Но пройдет еще немного времени Чехов все же нарисует образ страны души и уже на другом полотне – словесном.

24 июля 1888 года Чехов впервые приехал в республику. Остановился он сначала в Новом Афоне, а затем перебрался в Сухум.

© Sputnik . РИА Новости Сухумский балкон Чехова

Доктор исторических наук наук Алексей Папаскир, с которым накануне нам удалось встретиться в Абхазском институте гуманитарных исследований, на протяжении более тридцати лет изучал то, как визит великого русского писателя в Абхазию отразился на его творчестве.

"Очень много лет прошло с тех пор, и я уже успел многое из написанного забыть", – скороговоркой он бросает в нашу сторону уже в самом начале беседы, но выдержав минутную паузу, ученый спокойно и не спеша приступает к рассказу.

"В 1972 году я защищал диссертацию на тему "Абхазия в русской литературе". Большую часть этой работы составляла глава по древнерусской литературе. Но так как она противоречила основной линии грузинской науки, мне объявили бойкот и сорвали защиту. Мне сказали: "Какая Абхазия в древнерусской литературе? Все это грузинское. Комиссия настояла на том, чтобы я поменял главу. Я так и сделал. Вместо нее включил в научную работу главу Чехов и Горький в Абхазии", – так Алексей Папаскир начал изучение творчества Антона Павловича и его связей с Абхазией.

© Sputnik . РИА Новости Русский писатель Антон Чехов (в центре) среди родных и знакомых

Первый визит и письмо из Сухума

О визите Чехова в Абхазию 24 июля 1888 года сохранились неопровержимые свидетельства: заметки из прессы и самое главное – письмо писателя своему другу Суворину.

Чехов был поражен красотой этого сказочного края, о чем он и признается Суворину. Отрывки письма решает зачесть нам Алексей Папаскир.

© Sputnik Леон Гуния Абхазия в русской литературе

"Я в Абхазии! Ночь ночевал в монастыре "Новый Афон", а сегодня с утра сижу в Сухуме. Природа удивительная до бешенства и отчаяния. Все ново, сказочно, глупо и поэтично. Эвкалипты, чайные кусты, кипарисы, кедры, пальмы, ослы, лебеди, буйволы, сизые журавли, а главное — горы, горы и горы без конца и краю. Сижу я сейчас на балконе, а мимо лениво прохаживаются абхазцы в костюмах маскарадных капуцинов; через дорогу бульвар с маслинами, кедрами и кипарисами, за бульваром темно-синее море. Жарко невыносимо! Кое-как спасаюсь купаньем… Вечереет… Скоро поеду на пароход. Вы не поверите, голубчик, до какой степени вкусны здесь персики! Величиной с большое яблоко, бархатистые, сочные…", – ученый отрывается от письма и бросает в нашу сторону лаконичное: "Он прав" и вновь глазами впивается в строчки более чем вековой давности.

Далее из письма мы узнаем о том, что в Новом Афоне Чехов познакомился с архиереем Геннадием, епископом сухумским, который ездит по епархии верхом на лошади, а также о купленном для матери образке.

Но насколько Абхазия впечатлила русского писателя, мы узнаем лишь в конце, где он сокрушается, что не умеет рисовать.

"Если бы я пожил в Абхазии хотя бы месяц, то, думаю, написал бы с полсотни обольстительных сказок. Из каждого кустика, со всех теней и полутеней на горах, с моря и с неба глядят тысячи сюжетов. Подлец я за то, что не умею рисовать", – вдохновленно зачитывает Папаскир последние строчки письма.

Ученый уверен, что Чехов интересовался не только природой Абхазии, но и социальными вопросами, связанными с Кавказской войной. Однако свидетельств об этом сохранилось немного.

"В этом плане Чехов немногословен, кое-где, кое-кому вскользь говорит", – уточняет Папаскир.

© Sputnik . РИА Новости Писатели Антон Павлович Чехов (слева) и Лев Николаевич Толстой в Крыму, 1900 год.

Абхазия в литературном воплощении

Впечатления от Абхазии отразились не только в письмах, но и произведениях Чехова. В повести "Дуэль", которая вышла в 1901 году, действия происходят в абхазском городке.

Папаскир уверен, что в "Дуэли" Чехов говорит не о Сухуме, как многие говорят об этом, а о Гудауте.

"Если быть точнее, то о Черной речке", – неспешно говорит он.

Предположения ученого небеспочвенны. В одном из эпизодов Чехов, описывая природу, упоминает "Черную речку, которая от дождя стала чернее и шире".

В повести автор мимоходом делает наброски из жизни и быта абхазов. Так он рассказал о сушильне кукурузы "аца", одежде и песнях абхазов.

"Чехов пишет: "На другом берегу на высоких сваях стоял сарай – сушильня для кукурузы… На том берегу около сушильни появились какие-то незнакомые люди. Видны были то лохматая папаха, то кинжал поперек живота… Немного погодя, сидевшие в кружок запели что-то протяжное, мелодичное, похожее на красивую церковную песнь". Таким образом Чехов в этой повести дал зарисовки бытовой жизни абхазов Гудаутского района", – добавляет Папаскир.

© Sputnik . РИА Новости Антон Павлович Чехов (слева) и Ольга Леонардовна Книппер (справа).

Одни предположения

Бывал ли Чехов в Абхазии позже? На этот вопрос точного ответа нет. Если от первого приезда сохранились письма, доказывающие визит великого русского писателя, то по второму прибытию Чехова в Абхазию можно строить только предположения.

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"В 1900 году Чехов и Горький с друзьями путешествовали по Кавказу. Но посетили они Абхазию или нет, вопрос до сих пор остается неуточненным. Хотя есть кое-какие сведения на этот счет", – раздумчиво растягивает слова Алексей Папаскир.

Единственная зацепка, по которой абхазский ученый строит свои предположения, – традиционный маршрут, по которому писатели прибыли в Батуми в конце мая 1900 года.

"Дело в том, что Чехов и Горький прибыли в Тифлис маршрутом Ялта-Батум-Тифлис. В таком случае, они не могли обойти абхазское побережье. Пароход мог остановиться в Гагре и тем более в Новом Афоне, потому что тогда очень многие посещали Новый Афон. И пароход, конечно, не мог проехать мимо. Можно предположить, что Горький и Чехов могли сойти в Новом Афоне, прогуляться по знакомым местам – они уже бывали в Афоне – дальше остановиться переночевать здесь и утром на другом пароходе продолжить свой путь. Или же этот пароход мог бы настолько долго задержаться в Новом Афоне, что писатели могли бы позволить себе прогулку по городу и снова поехать на судне", – заключил Папаскир.