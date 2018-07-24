Советы абхазских боксеров: как правильно похудеть и стать чемпионом

О рейтинговых боях, правильных диетах и импровизациях на ринге, рассказали на пресс-конференции в Sputnik абхазские боксеры Игорь Адлейба и Батал Чежия.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Очередная пресс-конференция в Sputnik выдалась необычной. На этот раз в информационном агентстве встретились спортсмены, которым не суждено на ринге боксировать друг с другом из-за весовой категории. Но это не помешало им рассказать журналистам, как готовиться к боям и сбрасывать за ночь 11 килограмм веса. Но обо всем по порядку.

Бои со спортсменами из Грузии

В июле этого года Абхазия пристально следила за двумя напряженными боями. Игорь Адлейба и Батал Чежия встретились на ринге с боксерами из Грузии. Оба абхазских спортсмена досрочно завершили выступление, отправив соперников в нокаут.

© Sputnik / Томас Тхайцук Игорь Адлейба отправил в нокаут своего соперника на вечере бокса в Екатеринбурге

Как признались сами боксеры, победить им было не сложно. Все благодаря усердным тренировкам.

"Единственная сложность была в том, что изначально у меня был соперник из Узбекистана, который не смог приехать на вечер бокса по состоянию здоровья, – рассказывает Игорь Адлейба. – После мне назначили другого соперника из Грузии, через пару дней он тоже отказался боксировать. Я уже был на сгонке веса, когда определили моего окончательного соперника. До боя оставалось две недели, практически не было времени подготовиться, тренировочный процесс заканчивался. Я мог только зайти в ютюб посмотреть бои соперника. Когда за две недели узнаешь о своем сопернике приходится импровизировать. Была задача довести бой до последних раундов и потом, если получится, завершить бой техническим нокаутом, потому что при техническом нокауте рейтинг спортсмена значительно поднимается".

Батал Чежия признается, завершить бой досрочно во втором раунде ему удалось благодаря усердной подготовке и хорошему тренерскому составу.

"К этому бою я готовился в Москве два с половиной месяца. Тренерская команда настолько хорошо меня подготовила, что бой мне дался не сложно. К следующим боям я также буду готовиться у этих тренеров. Я выиграл досрочно именно благодаря хорошей подготовке", – добавил Чежия.

После боя Игорь Адлейба повысил свой рейтинг. С 27-й строчке, он поднялся до 14-й. Рейтинг же Батала Чежия пока еще не определен. Бой прошел недавно, обновить результаты еще не успели. Но по последним данным в российском рейтинге спортсмен занимает 12-е место.

Подготовка и жесткая диета

Как выяснилось во время пресс-конференции, жалобы на избыточный вес можно услышать не только от всех женщин планеты, но и от профессиональных боксеров. Вы даже не представляете, на что только не идут спортсмены для того чтобы сбросить лишние 10-12 килограмм. Мало того, что они усердно тренируются, так еще и ограничивают себя в еде.

"При подготовке вешу 75-76 килограмм. Боксирую же в категории 63 килограмм. Перед боем сбрасываю 10-11 килограмм. И за ночь набираю обратно килограмм восемь. Это необходимо, чтобы боксировать. После сбрасывания веса кушаю немало, нужно примерно 12 раз поесть. Становлюсь на весы, затем употребляю препарат регидрон, он восстанавливает баланс. Я пью воду и она не уходит. Можно сказать, я как губка впитываю все и надуваюсь. Если перед боем неправильно сбросить вес, то во время боя значительно сократится выносливость, скорость. Если правильно гонять, то скорость добавится, выносливость увеличится", – объясняет Игорь Адлейба непростой процесс.

Но не у всех боксеров такой сложный путь. Батал Чежия пока так много веса не гоняет.

"Просто воздерживаюсь в еде. Если дойду до боя за титул чемпиона мира, то, конечно, придется гонять больше. Но пока у меня только рейтинговые бои. Боксирую в среднем весе 74 килограмм", – добавляет он.

Несмотря на то, что спортсменам приходится многим жертвовать, и Игорь Адлейба и Батал Чежия уверены, чтобы побеждать нужно себя ограничивать.