Дело о взрыве на АГТРК: какой срок прокуратура попросила для Корсантия

На территории АГТРК 17 октября 2016 года произошел взрыв. Следствие установило личность мужчины, погибшего в результате взрыва, им оказался гражданин России Сергей Тарасенко.

СУХУМ, 24 июл — Sputnik, Бадрак Авидзба. Государственный обвинитель, прокурор судебного управления Генеральной прокуратуры Абхазии Инар Таркил, попросил суд назначить наказание Адгуру Корсантия в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

© Fotolia / Izzetugutmen Новые обстоятельства взрыва на АГТРК стали известны в суде

По данным следствия, гражданин России Сергей Тарасенко погиб при подготовке покушения на депутата пятого созыва Народного Собрания Абхазии Кана Кварчия. По подозрению в причастности к этому преступлению 5 ноября 2016 года был задержан гражданин Абхазии Адгур Корсантия, 1979 года рождения, который отказался участвовать в судебных заседаниях.

"Государственное обвинение, исходя из тяжести совершенного преступления не находит возможным применение статей 59 и 67 Уголовного Кодекса Республики Абхазия, и предлагает суду назначить наказание, связанное с лишением свободы. При определении наказания просим суд учесть тяжесть общественного резонанса и общественной опасности преступления, не признание вины, отсутствие раскаяния", — подчеркнул прокурор судебного управления Генеральной прокуратуры Абхазии.

Доказательства следствия, резюмировал прокурор, подтверждают виновность подсудимого.

"Тому подтверждение тесные взаимосвязи Адгура Корсантия с непосредственным исполнителем Сергеем Тарасенко и плотного общения, также взятие на себя материальных расходов Тарасенко, выразившихся в оплате медицинских услуг при лечении травмы, полученной Тарасенко в период наблюдения за Кварчия", — сказал Таркил.

При этом государственное обвинение подчеркнуло, что в деле есть смягчающие вину обвиняемого обстоятельства.

"В соответствии со статьей 56 Уголовного Кодекса Абхазии, обстоятельство смягчающее ответственность Адгура Корсантия – это то, что у него есть малолетние дети", — уточнил прокурор.

Адвокат Константин Чагава в своей речи отметил, что следствие не представило суду ни одного доказательства, которое говорит о вине его подзащитного.

"В своей практике я вижу первое уголовное дело, по которому человека посадили по столь тяжкому преступлению, и никаких доказательств его вины в материалах уголовного дела нет. Все что сказано представителями государственного обвинения, они переписали все обвинительное заключение и они просят признать его виновным. Но что он сделал конкретно, где причинная связь между совершившим преступление и Корсантия. Я не говорю, что Тарасенко не совершил преступление, но какая причинная связь между Тарасенко и Корсантия", — задается вопросом защитник подсудимого.

Также адвокат подчеркнул, что нет никаких доказательств преступного сговора между Тарасенко и Корсантия.

"Все это является выдумкой следствия, и никакими доказательствами не подтверждено. Я думал, что сегодня государственное обвинение возьмет на себя мужество и скажет, что Адгур Корсантия в предъявленном обвинении не виновен, к сожалению, вы этого не сказали. Любое решение принятое судом, прокурором, следователем должны быть законными, обоснованными и мотивированными", — заметил Константин Чагава.

Подсудимый Корсантия был знаком с Тарасенко, однако никаких деловых и иных связей между ними не было, утверждает защита.

"Ни следствием, ни судом не установлены какие-либо мотивы совершения террористического акта со стороны Корсантия. Тарасенко может имел эти мотивы, я не знаю. Если они поехали два или три раза в село Абгархыку и выпили вино и пиво, это не значит, что они сговорились и должны были совершить теракт в отношении депутата Парламента", — уверен адвокат.

Суд удалился для вынесения приговора, который будет озвучен в 15:00 24 июля.

По версии следствия, в обязанности Адгура Корсантия входило обеспечение исполнителя убийства – Сергея Тарасенко, безопасным и беспрепятственным проживанием на территории Абхазии, передвижением и сбором информации необходимой для осуществления преступного замысла, направленного на лишение жизни Кана Кварчия.

7 ноября 2016 года Кан Кварчия дал комментарий информационному агентству Sputnik Абхазия, в котором сказал, что пока идет следствие, делать определенные выводы и расставлять точки в этом вопросе, неправильно, но ему известны некоторые факты.

Это преступление осудил Парламент Абхазии, заявив, что расценивает его как попытку дестабилизации государственной системы страны.

Экс-депутат Парламента Кан Кварчия – ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, инвалид войны II группы, кавалер ордена Леона, награжден медалью "За отвагу" и медалью "За освобождение Кодора". Был депутатом Парламента пятого созыва с 2012 по 2017 годы. Родился 1 июля 1974 года.