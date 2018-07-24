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Прогноз погоды в Абхазии на среду 25 июля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (741)
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В среду на территории Абхазии ожидается преимущественно ясная, удушливо жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 24 июл – Sputnik. Как сообщают метеорологи, в среду в Абхазии градус жары днем поднимется до 38° С. Однако вечером из-за изменения атмосферного давления и незначительной смены воздушных масс, возможен кратковременный дождь.

Атмосферное давление низкое, 751 миллиметр ртутного столба.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +20 ˚С, днем поднимется до +37˚С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 50-70 %.

Темы:
Погода в Абхазии (741)



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