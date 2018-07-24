Прогноз погоды в Абхазии на среду 25 июля

СУХУМ, 24 июл – Sputnik. Как сообщают метеорологи, в среду в Абхазии градус жары днем поднимется до 38° С. Однако вечером из-за изменения атмосферного давления и незначительной смены воздушных масс, возможен кратковременный дождь.
Атмосферное давление низкое, 751 миллиметр ртутного столба.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +20 ˚С, днем поднимется до +37˚С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70 %.