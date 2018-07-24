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Выбрать лучшее село года: премьер-министр Абхазии дал распоряжение

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Конкурс "Лучшее село года" будет проводиться в целях привлечения жителей сельских территорий к социальной, культурно-массовой и общественной жизни, вовлечения их в решение вопросов благоустройства, сохранения экологии и улучшения санитарного состояния села.

СУХУМ, 24 июл — Sputnik. Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия утвердил Распоряжение о проведении конкурса "Лучшее село года". Об этом сообщает официальный сайт Кабинета Министров Абхазии.

Передача Абхазии 190 единиц сельхозтехники и оборудования, 57 из которых тракторы от Министерства сельского хозяйства России состоялась в Гудауте в пятницу 20 июля.
© Sputnik Бадри Есиава
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В Распоряжении говорится, что главам районных Администраций поручено утвердить состав районной конкурсной комиссии до 31 июля 2018 года. Участвовать в конкурсе имеют право все сельские населенные пункты районов Абхазии.

"Основными критериями отбора станут: благоустройство села, чистота улиц, ухоженность домов, отсутствие несанкционированных свалок, наличие и состояние детских и спортивных площадок, мест общего пользования и отдыха, состояние монументальных, архитектурных и природных памятников в селе, участие населения в общественной жизни села (субботники, культурные и спортивные мероприятия, посещение собраний села), состояние посещаемых туристических объектов на территории села, сохранение народных промыслов и традиций, достижения спортивных команд, спортсменов и деятелей культуры, искусства, образования и науки в селе", — отмечается в сообщении.

Конкурс "Лучшее село года" станет ежегодным и предусматривает два этапа. Заявки на участие в первом этапе конкурса принимаются в районной конкурсной комиссии с 1 по 31 августа. Контроль за исполнением о Распоряжения возложен на вице-премьера Даура Аршба.

Основные задачи проведения конкурса – сохранение и возрождение национальной культуры и традиций села, развитие духовных и моральных ценностей, повышение образовательного и культурного уровней жизни сельских населенных пунктов.




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