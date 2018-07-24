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Выступление детского ансамбля Кудры, архивное фото

Одиннадцать Гран-при за десять лет: ансамбль "Кудры" отметил юбилей

© Фото: скриншот Youtube/ Анна Черепанова
В Абхазии
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Детский танцевальный ансамбль Гулрыпшского района "Кудры" отмечает десятилетний юбилей 24 июля.

СУХУМ, 24 июл — Sputnik, Асида Квициния. Детский танцевальный ансамбль "Кудры" за десять лет существования занимал первые места 30 раз и получил 11 Гран-при на абхазских и международных танцевальных конкурсах, рассказал корреспонденту Sputnik руководитель ансамбля Омар Багателия.

Выступление детского ансамбля Кудры, архивное фото
© Фото: скриншот Youtube/ Анна Черепанова
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"Все начиналось со школьного танцевального кружка. Репетируя каждый день, мы ставили полноценные номера. Администрация Гулрыпшского района обратила на нас свое внимание и стала поддерживать нас финансово. Как ансамбль мы впервые приняли участие в республиканском конкурсе Абхазии "Адзыхь" и заняли третье место, тогда коллективу было около восьми месяцев. Дела пошли на лад. Мы стали посещать все больше концертов и международных конкурсов. Побед и первых мест становилось все больше", — рассказывает руководитель.

Ансамбль "Кудры" состоит из 120 человек и разбивается на три группы — младшая, средняя и старшая.

"За все время существования нашего коллектива, самой сложной и значительной победой для меня было посещение конкурса, который проходил в лагере "Орленок" в городе Туапсе. Я находился там с младшей группой совсем один. 20 дней мне было очень тяжело, дети маленькие, за ними постоянно надо смотреть, всем нужно твое внимание, они плачут, я их успокаиваю и так 20 дней. Но несмотря на такие непростые условия, мы все же взяли первое место. Дети исполняли четыре танца — абхазский, крестьянский, горский и убыхский", — с гордостью поделился он.

Но из-за отсутствия финансирования нам пришлось пропустить поездку в Дубай.

"Мы победили на конкурсе в Сочи "Маскарад искусств", и в качестве приза нас пригласили выступить в Дубае. Но финансирования не оказалось и нам пришлось остаться. Сейчас мы продолжаем репетиции и готовимся к новым конкурсам и концертам", — говорит Багателия.

Детский танцевальный ансамбль Гулрыпшского района "Кудры" под руководством Омара Багателия отмечает десятилетний юбилей 24 июля.




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