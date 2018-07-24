Одиннадцать Гран-при за десять лет: ансамбль "Кудры" отметил юбилей

СУХУМ, 24 июл — Sputnik, Асида Квициния. Детский танцевальный ансамбль "Кудры" за десять лет существования занимал первые места 30 раз и получил 11 Гран-при на абхазских и международных танцевальных конкурсах, рассказал корреспонденту Sputnik руководитель ансамбля Омар Багателия.

"Все начиналось со школьного танцевального кружка. Репетируя каждый день, мы ставили полноценные номера. Администрация Гулрыпшского района обратила на нас свое внимание и стала поддерживать нас финансово. Как ансамбль мы впервые приняли участие в республиканском конкурсе Абхазии "Адзыхь" и заняли третье место, тогда коллективу было около восьми месяцев. Дела пошли на лад. Мы стали посещать все больше концертов и международных конкурсов. Побед и первых мест становилось все больше", — рассказывает руководитель.

Ансамбль "Кудры" состоит из 120 человек и разбивается на три группы — младшая, средняя и старшая.

"За все время существования нашего коллектива, самой сложной и значительной победой для меня было посещение конкурса, который проходил в лагере "Орленок" в городе Туапсе. Я находился там с младшей группой совсем один. 20 дней мне было очень тяжело, дети маленькие, за ними постоянно надо смотреть, всем нужно твое внимание, они плачут, я их успокаиваю и так 20 дней. Но несмотря на такие непростые условия, мы все же взяли первое место. Дети исполняли четыре танца — абхазский, крестьянский, горский и убыхский", — с гордостью поделился он.

Но из-за отсутствия финансирования нам пришлось пропустить поездку в Дубай.

"Мы победили на конкурсе в Сочи "Маскарад искусств", и в качестве приза нас пригласили выступить в Дубае. Но финансирования не оказалось и нам пришлось остаться. Сейчас мы продолжаем репетиции и готовимся к новым конкурсам и концертам", — говорит Багателия.

Детский танцевальный ансамбль Гулрыпшского района "Кудры" под руководством Омара Багателия отмечает десятилетний юбилей 24 июля.