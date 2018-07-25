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Спасатели МЧС доставляют в столицу раненого юношу

МЧС Абхазии доставило из Псху истекающего кровью юношу – видео

© Фото: mchsra.info
В Абхазии
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Восемнадцатилетний житель села Псху Дмитрий Гарьянов получил огнестрельное ранение по неосторожности на пастбище в урочище Грибза 24 июля.

СУХУМ, 25 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Получивший огнестрельное ранение житель села Псху на вертолете МЧС Абхазии был доставлен в Сухум, сказал в интервью Sputnik начальник части МЧС в селе Псху Сергей Зинченко.

"Это произошло в урочище Грибза в 30 километрах от Псху, они ставили самострелы на медведей и Дмитрий Гарьянов сам случайно попал под оружейный выстрел", — добавил он.

После того, как спасателям сообщили о случившемся, они направились на место происшествия. Затем, пострадавшего на лошадях доставили в село Псху, на что понадобилось около шести часов. В селе ему была оказана первая медицинская помощь. Из Псху раненого утром 25 июля на вертолете МЧС доставили в Сухум.

"С аэропорта на скорой помощи его повезли в Республиканскую больницу на лечение. Он, конечно, был в тяжелом состоянии, так как ранение левой ноги серьезное", — уточнил Зинченко.

Гладкоствольное ружье на пастбище в урочище Грибза было настроено на выстрел в тот момент, когда рядом будет проходить медведь.




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