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Ликвидация последствий взрыва в селе Приморском

Глава села Приморское назвал сроки восстановления бассейна для питьевой воды

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Приморское восстанавливается после взрыва (9)
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Сейчас жители села Приморское получают воду из временно установленной цистерны.

СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Началось восстановление бассейна для питьевой воды, разрушенного во время взрыва на складе с боеприпасами в селе Приморское 2 августа 2017 года, работы займут около месяца, сказал в интервью на радио Sputnik глава администрации села Приморское Анзор Сакания.

Вид на дома в селе Приморское в районе взрыва. Кадры с беспилотника
© Sputnik
Миллион квадратных метров: в Приморском ликвидируют последствия взрыва

Подача питьевой воды на сегодня проходит по временной схеме. Сейчас, жители села получают воду из временно установленной цистерны.

"Я думаю, что в течение месяца эти работы мы завершим", — отметил Анзор Сакания.

Вместимость бассейна составляет около 180 кубометров, и он находился в аварийном состоянии, по словам главы села.

"Бассейн находится в непосредственной близости от склада с боеприпасами, который взорвался 2 августа 2017 года", — рассказал Сакания.

По его словам, 25 июля начали завозить материалы, смета на восстановление объекта составила четыре миллиона рублей.

"Этот бассейн дает воду всем жителям района сероводородного источника, 70-квартирный дом и гостиничный комплекс "Анакопия", — добавил он.

Взрыв боеприпасов произошел на складе Министерства обороны Абхазии в селе Приморское 2 августа 2017 года. В результате происшествия три человека погибли и более 60 человек пострадали. 11 разрушенных домов были признаны неподлежащими реконструкции.

Темы:
Приморское восстанавливается после взрыва (9)



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