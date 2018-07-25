Глава села Приморское назвал сроки восстановления бассейна для питьевой воды

Сейчас жители села Приморское получают воду из временно установленной цистерны.

СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Началось восстановление бассейна для питьевой воды, разрушенного во время взрыва на складе с боеприпасами в селе Приморское 2 августа 2017 года, работы займут около месяца, сказал в интервью на радио Sputnik глава администрации села Приморское Анзор Сакания.

Подача питьевой воды на сегодня проходит по временной схеме. Сейчас, жители села получают воду из временно установленной цистерны.

"Я думаю, что в течение месяца эти работы мы завершим", — отметил Анзор Сакания.

Вместимость бассейна составляет около 180 кубометров, и он находился в аварийном состоянии, по словам главы села.

"Бассейн находится в непосредственной близости от склада с боеприпасами, который взорвался 2 августа 2017 года", — рассказал Сакания.

По его словам, 25 июля начали завозить материалы, смета на восстановление объекта составила четыре миллиона рублей.

"Этот бассейн дает воду всем жителям района сероводородного источника, 70-квартирный дом и гостиничный комплекс "Анакопия", — добавил он.

Взрыв боеприпасов произошел на складе Министерства обороны Абхазии в селе Приморское 2 августа 2017 года. В результате происшествия три человека погибли и более 60 человек пострадали. 11 разрушенных домов были признаны неподлежащими реконструкции.