Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 июля

В четверг территория Абхазии будет находиться между южным циклоном с теплыми массами воздуха и циклоном с холодным фронтом, центр которого расположен над Крымом, что вызовет перепады атмосферного давления и температуры воздуха, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.