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Погода

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 июля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (742)
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В четверг территория Абхазии будет находиться между южным циклоном с теплыми массами воздуха и циклоном с холодным фронтом, центр которого расположен над Крымом, что вызовет перепады атмосферного давления и температуры воздуха, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 25 июл – Sputnik. По сообщению абхазских синоптиков, в четверг 26 июля в Абхазии ночью, утром и вечером будет небольшая облачность, дождь, возможна гроза, днем преимущественно ясная, жаркая погода.

Атмосферное давление – пониженное 755-757 миллиметров ртутного столба.

Ветер – умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 12 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +20˚С, днем воздух прогреется до +34°С

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды – умеренное, силой в один, два балла.

Относительная влажность воздуха, 60-80 %.

Темы:
Погода в Абхазии (742)
Теги:
погода, Абхазия



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