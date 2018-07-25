Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 июля

СУХУМ, 25 июл – Sputnik. По сообщению абхазских синоптиков, в четверг 26 июля в Абхазии ночью, утром и вечером будет небольшая облачность, дождь, возможна гроза, днем преимущественно ясная, жаркая погода.
Атмосферное давление – пониженное 755-757 миллиметров ртутного столба.
Ветер – умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 12 метров.
Температура воздуха ночью опустится до +20˚С, днем воздух прогреется до +34°С
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды – умеренное, силой в один, два балла.
Относительная влажность воздуха, 60-80 %.