26 июля 1993 года: грузинское радио передало обращение Шеварднадзе

Из книги Аслана Авидзба: "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии (1992-1993 гг.)":

"Утром 26 июля из Сухума Эдуард Шеварднадзе вернулся в Тбилиси, где в тот же день на заседании парламента сообщил, что "подписание, возможно, состоится 27 июля в Сочи". По его словам, Борис Пастухов, находившийся тогда в Гудауте, вечером 25 июля проинформировал его о том, что гудаутская сторона в принципе согласна с условиями Соглашения о прекращении огня, и у абхазских лидеров имеются лишь стилистические поправки к тексту документа. Шеварднадзе также сообщил, что грузинская делегация 26 июля отправляется в Сочи и ознакомится с этими изменениями. В 8. 00. утра 26 июля грузинское радио передало обращение Шеварднадзе к грузинскому и абхазскому народам, в котором, в частности, было сказано: "Будущее грузин и абхазов должны определить сами эти народы. Между нашими народами не существует никакого спорного вопроса, который не сможем сами решить. Совместные усилия абхазов и грузин должны объединить разделенную надвое Абхазию и утвердить ее государственность в составе Грузии. Нужно создать такую ситуацию, которая будет гарантировать культуру, язык, самобытность абхазского народа… Огромное старание и добрая воля нам необходимы, чтобы восстановить нормальные условия жизни во всех городах и регионах Абхазии, создать условия для возвращения беженцев в свой собственный очаг. Я глубоко убежден в том, что грузинский и абхазский народы опять найдут пути к сердцам друг друга, совместными усилиями мы установим мир в нашей стране". В данном послании не было сказано ни слова о выводе грузинских войск из Абхазии. В этот же день глава Грузии присвоил Жули Шартава звание генерала и дал поручение Гие Каркарашвили вылететь в Сухум для того, чтобы "предотвратить наступление на город". Тогда же Шеварднадзе обратился с просьбой в ООН прислать не 50 наблюдателей, а в 2-3 раза больше. Судя по всему, эти силы глава Грузии рассматривал в качестве одной из преград возвращения абхазов в Сухум, о недопустимости которого он говорил и повторял неустанно.

26 июля во время обсуждения на сессии Верховного Совета Абхазии под председательством В. Ардзинба вопроса о заключении Соглашения с Грузией также возникли разногласия. Часть парламентариев полагала, что его подписание приведет только к консервации ситуации, а не к ее разрешению, считали, что освободить Абхазию можно только военным путем, ибо грузинская армия сама, несмотря ни на что, не уйдет. Следует отметить, что развитие событий показало, что эти доводы были верными. В итоге обсуждения "с учетом внесенных поправок депутаты пришли к мнению о целесообразности подписания данного Соглашения". Для участия в его подписании была сформирована делегация Республики Абхазия. Решением сессии подписать Соглашение 27 июля в Сочи было поручено заместителю Председателя ВС Абхазии Сократу Джинджолия".

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