20:00 26 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.95
  • EUR73.82
Поиск
Заседание кабинета министров

Кабмин установил ежемесячные пособия ветеранам ОВНА с I группой инвалидности

© Sputnik
В Абхазии
Получить короткую ссылку
49010

Очередное заседание Кабинета Министров Республики Абхазия состоялось в четверг 26 июля.

СУХУМ, 26 июл — Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет Министров Абхазии установил ежемесячные пособия инвалидам I группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и лицам, ставшим инвалидами I группы вследствие ранений, полученных в боевых действиях при защите Абхазии.

Таблетки.
© flickr.com /
Пособия и медикаменты вовремя: о чем просят инвалиды войны

"Имеются в виду резервисты и военнослужащие срочной службы. В целях оказания социальной поддержки данной категорий, установить с 1 июля 2018 года ежемесячное пособие в размере 10 тысяч рублей", — сказал Министр труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Руслан Аджба.

Получать пособия инвалиды будут по месту прописки, добавил он.

Министерству труда, занятости и социального обеспечения Абхазии необходимо подготовить порядок выплат пособий. Ведомство ежемесячно будет представлять в Минфин заявку на финансирование выплат.

"Ранее было принято решение об установлении ежемесячного пособия инвалидам I группы, по так называемому критерию "а", отдельным инвалидам. Таких получателей у нас 44, однако инвалидов I группы у нас 210. Для того, чтобы все инвалиды I группы получали одинаковые пособия, мы предлагаем отменить все предыдущие решения и с 1 июля 2018 года установить всем инвалидам I группы Отечественной войны народа Абхазии ежемесячное пособие в размере 10 тысяч рублей", — заметил он.

Расходы по выплатам пособий инвалидам ежегодно составят более 30 миллионов рублей, подчеркнул Руслан Аджба.

Теги:
ветераны, пособия, инвалиды, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Кабинет Министров Абхазии, Абхазия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Александр Гапоненко
    В поисках справедливости

    Защитник прав нацменьшинств в Латвии, находясь в тюрьме в Риге, просит Международный уголовный суд предотвратить его преследование со стороны Полиции безопасности.

  • Клайпеда - вид города
    Не место для дискуссий

    Депутата Клайпеды, который обвинил "лесного брата" в причастности к убийствам тысяч литовцев, обсыпали мукой.

  • За решеткой
    По ком тюрьма плачет

    Депутаты парламента Молдовы утвердили поправки в Уголовный кодекс, согласно которым вводится наказание за жесткое обращение с животными.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Свадьбы в Абхазии
Свадебный переполох: где сыграть свадьбу в Абхазии
Трое львов напали на крокодила
Львы против крокодила: схватка попала на видео
Доминирующие языки
Трудности перевода: какие языки стоит учить

Соцсети

Sputnikabkhazia