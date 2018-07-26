За патент: закон о патентной системе налогообложения принят в Парламенте

СУХУМ, 26 июл — Sputnik, Астанда Ардзинба. Депутаты Народного Собрания республики в окончательном чтении проголосовали за принятие закона "О патентной системе налогообложения", а также внесли изменения в закон "О системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности".

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Представляя оба законопроекта, которые было предложено рассматривать вкупе, депутат Натали Смыр, отметила, что на рабочем заседании профильного парламентского комитета было принято решение включить их в повестку настоящего заседания без изменений.

"Вы все помните эмоциональное и бурное обсуждение двух этих проектов на прошлой сессии. Поэтому я не буду вдаваться в подробности. У нас было еще одно заседание комитета, на котором было принято решение о включении двух данных законопроектов в повестку дня и принятии их в третьем и окончательном чтении. Откровенно говоря, не были внесены какие-либо изменения технического или редакционного характера. Поэтому можно по порядку поставить два эти вопроса на голосование", — сказала Смыр.

Однако, если на предыдущем заседании сессии законопроекты вызвали бурные обсуждения, то в этот раз, выступлений против не последовало. В результате большинством голосов и без обсуждений депутаты одобрили оба законопроекта.

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Согласно принятому Закону "О патентной системе налогообложения" патентная система будет применяться к физическим лицам и индивидуальным предпринимателям наряду с иными системами налогообложения, предусмотренными налоговым законодательством Абхазии. При применении патентной системы налогообложения налогоплательщики не вправе привлекать наемных рабочих. Определен также перечень видов деятельности, при которых нужно покупать патент. Это ветеринарные услуги, некоторые туристические услуги, услуги проката, оказание автотранспортных услуг, розничная торговля, услуги по обучению и репетиторству и другие. Приобретение патента заменяет плату подоходного налога.