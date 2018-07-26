Минюст Абхазии будет проводить антикоррупционные экспертизы

СУХУМ, 26 июл — Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет Министров Абхазии принял проект постановления об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на заседании в четверг 26 июля.

© Sputnik Сария Кварацхелия Коррупция и судебные приставы: Минюст Абхазии рассказал о работе ведомства

"Данный проект постановления разработан в соответствии с законом Республики Абхазия о противодействии коррупции, согласно которому на министерство юстиции Абхазии возложены функции по проведению антикоррупционной экспертизы", — сказал министр юстиции Абхазии Марина Пилия.

По ее словам, речь идет об антикоррупционной экспертизе проектов законов, указов президента, проектов постановления Кабинета Министров. Антикоррупционная экспертиза проводится при правовой экспертизе, которую осуществляет Минюст, уточнила министр.

"Наряду с общим заключением по результатам правовой экспертизы будет выдаваться заключение по результатам уже антикоррупционной экспертизы. Основное содержание данного порядка, заключается в выявлении коррупциогенных факторов, о наличии или отсутствии которых мы должны будем давать заключении", — сказала Пилия.

Министр объяснила, что будут проверяться такие факторы как отсутствие и неопределенность сроков принятия решения, которая может содержаться в нормативных актах, выборочное изменение прав, предоставление в проектах нормативных актов индивидуальных льгот, предоставление определенным гражданам или юридическим лицам дополнительных прав, также будут учитываться пределы компетенции и наличие правовых оснований.

Члены Кабинета Министров единогласно приняли проект постановления об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.